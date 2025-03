Mercato Napoli, nome a sorpresa dalla Roma: affare da 27mln

Mercato Napoli, arriva la svolta per un rinforzo chiesto da Antonio Conte per la sua squadra ed in tal senso Giovanni Manna è pronto a guardare in casa Roma. Si tratta di un colpo del tutto inatteso ed in tal senso possono bastare, per così dire, 27 milioni per portare a casa questo rinforzo di alto profilo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri in estate dovranno intervenire e farlo con grande lungimiranza, dal momento che il margine di errore sarà ridotto davvero ai minimi termini. Per affrontare la UEFA Champions League ed anche per convincere Antonio Conte a restare dov’è serviranno investimenti importanti e dei rinforzi che possano risolvere i problemi che si presentano nella rosa attuale.

In tal senso, anche per non ripetere gli errori commessi in estate, Giovanni Manna sta provando a giocare d’anticipo ed a lavorare su più tavoli. In tal senso, pare che il Napoli abbia seriamente messo gli occhi addosso ad un calciatore della Roma che può sposarsi benissimo con il progetto tattico che ha in mente Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, affare a sorpresa con la Roma: le ultime

Dopo una prima parte di stagione davvero incomprensibile, la Roma sembra essere riuscita ad ingranare la marcia giusta grazie allo straordinario lavoro fatto da Claudio Ranieri, che è riuscito a ridare vigore ad una squadra che dopo il doppio esonero di Daniele De Rossi e di Ivan Juric sembrava essere destinata ad una stagione per evitare addirittura la retrocessione.

Stando a quanto raccontato da Claudio Greco, giornalista ed esperto di mercato, a 1 Station Radio, il Napoli sta seguendo con grande, grandissimo interesse Manu Konè della Roma, calciatore già seguito in passato e che potrebbe tornare di attualità dal momento che ha le caratteristiche perfette per Conte. Il giocatore però è di proprietà del Borussia Moenchengladbach.

Napoli, rinforzo da 27 milioni di euro per Antonio Conte

Classe 2001, Manu Konè è in prestito alla Roma e, stando a quanto raccontato dal giornalista, il Napoli è vicino all’accordo con il Borussia sulla base di 27 milioni di euro. Si tratta di una pista da seguire, con i giallorossi che, però, molto probabilmente lo riscatteranno dai tedeschi ed a quel punto la trattativa potrebbe diventare più complicata.