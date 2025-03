Mercato Napoli, colpo a zero: trattativa lampo con il Liverpool

Mercato Napoli, arriva la svolta per un colpo a parametro zero. E’ stata messa in piedi, in tal senso, una trattativa lampo e già ben impostata con il Liverpool e la notizia arriva davvero come un fulmine a ciel sereno. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso che lasciano tutti di stucco.

Per gli azzurri si tratta di un momento cruciale, dal momento che il presente lascia poco spazio per elucubrazioni ed il futuro impone scelte forti ed allo stesso tempo da non fallire. Per nessuna ragione al mondo. Basti pensare alla lotta per lo Scudetto che sta entrando nel vivo e ad un calciomercato che in estate richiede uno sforzo davvero importante per il club.

In tal senso, in un contesto in cui occorre studiare bene come muovere i propri averi, è fondamentale individuare i giusti profili da consegnare ad Antonio Conte, cercando anche, perché no, qualche potenziale affare a parametro zero. Ed in tal senso vanno proiettati con attenzione i fari su una trattativa che è nata a sorpresa con il Liverpool. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Mercato Napoli, svolta per il colpo a parametro zero: le ultime

Vedere calciatori che arrivano alla naturale scadenza del contratto e poi vanno via sta diventando un qualcosa davvero di molto frequente ed in tal senso alla lunga lista di affari a parametro zero se ne sta per aggiungere un altro. E stavolta ad essere direttamente coinvolti come club sono da una parte il Napoli e dall’altra il Liverpool. Vediamo per quale motivo.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Liverpool ha messo nel mirino un colpo a parametro zero che varie volte è stato accostato anche al Napoli. Si tratta di Stefan De Vrij, che a giugno si libererà a zero dall’Inter e potrebbe seriamente essere ai Reds l’erede di Virgil Van Dijk, anche lui in scadenza di contratto.

Trattativa lampo con il Liverpool e firma: colpo di scena inatteso

Potrebbe essere una beffa per il Napoli, soprattutto tenendo conto del fatto che Antonio Conte ha già lavorato ai tempi dell’Inter con risultati egregi con Stefan De Vrij. Il Liverpool però sembra essere deciso su di lui e gli azzurri rischiano di essere seriamente tagliati fuori.