Napoli: doppio scambio con il Bologna, Ngonge la chiave

I partenopei sono al lavoro per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. E ai potrebbe decidere di intavolare una operazione con i felsinei

Il Napoli si muove sul calciomercato. Il colpo chiuso di Marianucci è la conferma di come i partenopei hanno voglia di chiudere diverse operazioni in tempi davvero brevi. L’obiettivo da parte di Manna è quello di riuscire a dare a Conte sin da subito diversi rinforzi e per questo motivo il direttore sportivo sta lavorando su diversi tavoli. L’attenzione, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, ad oggi è rivolta principalmente al reparto difensivo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano italiano, sono diversi i nomi sul taccuino di Manna. Il direttore sportivo è al lavoro per individuare i profili giusti e non è da escludere che si possa puntare con forza su uno o due giocatori del Bologna. I felsinei stanno facendo molto bene e potrebbero tornare su Ngonge durante il calciomercato estivo soprattutto in caso di Champions League. Per questo motivo i felsinei sono pronti ad approfittarne per regalarsi almeno un rinforzo importante.

Calciomercato Inter: doppio colpo dal Bologna, i dettagli

I rapporti tra Napoli e Bologna sono ottimi da tempo e questo rende possibile alcune operazioni nel prossimo calciomercato. I felsinei in questo momento sono concentrati a chiudere nel migliore dei modi la stagione e quindi non stanno pensando al futuro. Molto dipenderà anche dal destino di Italiano. Ma il profilo di Ngonge resta uno di quelli da valutare soprattutto in caso di qualificazione in Champions League.

Il Napoli non ha alcuna intenzione di bloccare il belga e quindi Ngonge potrebbe entrare in una operazione importante di calciomercato con il Bologna. Stando al Corriere dello Sport, i partenopei seguono da vicino Beukema, ma c’è una concorrenza importante da battere. Per questo motivo non è da escludere che possano puntare magari sul compagno di reparto Lucumì. Ma attenzione anche alla possibilità di andare a fare un doppio scambio con l’inserimento di Simeone.

Gli azzurri, quindi, pensano a Beukema e Lucumì per andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Siamo comunque nel campo delle ipotesi. La certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli vuole andare ad individuare i giocatori giusti per rendere la squadra ancora più forte e il Bologna è sicuramente una squadra importante e che in questi anni ha messo in evidenza calciatori di assoluto livello.