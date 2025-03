Terremoto Napoli, evacuazione al Maradona: il piano per i tifosi

Il terremoto a Napoli ha messo nuovamente in agitazione la popolazione partenopea. Spunta la verità sul piano di evacuazione, ecco cosa fare in caso d’emergenza

Antonio Conte continua a lavorare per regalare un nuovo sogno ai tifosi del Napoli. L’allenatore azzurro dovrà fare i conti anche con una nuova emergenza, quella del terremoto che ha messo in difficoltà la popolazione partenopea. Ecco le otto vie di fuga individuate, ecco cosa fare in caso di terremoto allo Stadio Maradona.

La città partenopea è stata bersagliata ancora dal terremoto soprattutto in alcuni punti strategici. La preoccupazione maggiore potrebbe arrivare così dalla presenza di migliaia di persone durante le sfide del Napoli al Maradona: spunta il nuovo piano di evacuazione per dare numerosi consigli ai tifosi azzurri.

Pozzuoli e Fuorigrotta sono state le zone più colpite dalle scosse negli ultimi giorni, ma al momento non si registrano danni a persone: la situazione è tenuta sempre sotto controllo, ma scopriamo cosa bisognerà fare in caso di nuove scosse. I consigli per i tifosi al Maradona, ecco il nuovo piano da mettere subito in atto con le otto vie di fuga.

Napoli, terremoto in città: ecco cosa fare

La società partenopea è pronta a sostenere così la squadra azzurra guidata da Antonio Conte, ma nel frattempo il presidente De Laurentiis vuole dormire sogni tranquilli durante le sfide al Maradona. Ecco i nuovi consigli da ricordare in caso di emergenza per il terremoto e non solo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, bisognerà subito allontanarsi dalle vetrate per uscire immediatamente dalle otto vie di fuga individuate. Ci sarà così la presenza dell’ambulanza a partire dalla tribuna e dal settore ospite per raggiungere via Terracina arrivando all’Ospedale del Mare. Dalla Curva B e Distinti bisognerà percorrere Varco carraio Distinti, Via Galeota, via Marino, piazzale Tecchio.

Non solo per le sfide del Napoli al Maradona, ma per ogni tipo di manifestazione è previsto il piano di evacuazione per evitare danni a persone. La sicurezza dei cittadini sarà un argomento sempre delicato soprattutto in occasioni di eventi importanti. Saranno mesi intensi sotto ogni punto di vista per evitare così problematiche anche per le scosse di terremoto.

Il Napoli continuerà a sognare in grande per lo Scudetto con le ultime nove finali da disputare. Gli azzurri cercheranno di avere la meglio anche grazie al sostegno dei tifosi partenopei: ecco il nuovo piano strategico in caso di terremoto da ricordare.