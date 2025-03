Napoli, nuovo colpo in attacco: arriva dal Bologna

Il Napoli è pronto a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte visto l’immediato ritorno in Champions League. Ecco il nuovo affare in attacco: arriva l’erede di Lukaku

Saranno nove finali da vivere intensamente con il sogno chiamato Scudetto, ma il duello con l’Inter sarà duro ma affascinante allo stesso tempo. Il Napoli si sta preparando senza sosta a Castel Volturno con l’allenatore azzurro che starebbe pensando anche ad un cambio di modulo. Nel frattempo il ds Manna cercherà di programmare già la prossima stagione: ecco il nuovo affare a sorpresa dal Bologna.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Il ds Manna vorrebbe subito regalare nuovi innesti di spessore internazionale ad Antonio Conte: il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindare l’allenatore leccese per le prossime stagioni.

Negli ultimi giorni è stato accostato a Milan e Juventus per una nuova rivoluzione estiva, ma ecco il nuovo erede di Lukaku pronto a vestire la maglia azzurra. Novità interessanti per conoscere i prossimi colpi di mercato di ADL, ecco l’ultim’ora del noto giornalista ed esperto di calciomercato.

Napoli, beffa in Serie A: colpo in attacco per l’erede di Lukaku

Un momento decisivo per programmare già la prossima stagione per anticipare la folta concorrenza. Il ds Manna è pronto a regalare nuovi affari ad Antonio Conte: ecco la mossa alternativa per avere la meglio.

Come svelato dal giornalista, Emanuele Cammaroto, su Radio Punto Zero il Napoli proverà la beffa all’Inter per il colpo in attacco di Santiago Castro. L’attaccante argentino, classe 2004, è pronto per il definitivo salto di qualità venendo convocato costantamente anche con la Seleccion targata Scaloni.

A gennaio il ds Manna ha provato a chiudere per il colpo Ndoye, ma l’affare non si è concretizzato. Castro ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori, ma la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro: anche l’Inter continua a monitorare le sue prestazioni con la maglia del Bologna. Saranno settimane intense in casa Napoli per fiutare l’affare in vista della prossima stagione con l’immediato ritorno in Champions.

Il Napoli vuole provare il colpo beffa per anticipare le big italiane e non solo: il Bologna continua ad entusiasmare tutti riportandosi al quarto posto per sognare nuovamente la qualificazione alla prossima Champions League. Castro dirà addio al termine della stagione: sulle sue tracce c’è anche il Napoli.