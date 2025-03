Conte cambia ancora modulo: fuori un titolare a centrocampo

In casa Napoli arriva una notizia che può cambiare seriamente le prospettive della squadra, dal momento che Antonio Conte è pronto a cambiare ancora una volto modulo. A farne le spese stavolta è un titolare in mezzo al campo, sacrificato per le esigenze della squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di una fase cruciale per il futuro del Napoli, dal momento che ci sono tanti aspetti che si stanno intrecciando tra di loro. A partire dalla lotta per lo Scudetto con l’Inter, che si deciderà praticamente punto a punto, fino ad arrivare alla questione che gravita attorno al mercato. Con tanti nomi in ballo che potrebbero indirizzare da una parte o dall’altra il futuro di questa squadra.

In questa sua prima annata all’ombra del Vesuvio Antonio Conte ha dimostrato di saper cambiare e di sapersi adattare alle mutevoli esigenze della sua squadra. In tal senso, a quanto pare potrebbe seriamente dire addio al 3-5-2 sperimentato di recente per una nuova soluzione di alto profilo e dal potenziale davvero molto, molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Napoli, svolta ancora per il modulo: sorpresa per tutti

Gli azzurri stanno cercando ancora il vestito migliore, complici gli infortuni e gli imprevisti della stagione ed anche le piacevoli scoperte che sono fatte a stagione in corso. Come l’esplosione di Jack Raspadori o la consacrazione largo a sinistra di Leonardo Spinazzola. In tal senso, però, il tecnico del Napoli pare si stia preparando a cambiare ancora modulo.

Stando a quanto raccontato da Repubblica, infatti, nell’allenamento di ieri congiunto contro la Puteolana Antonio Conte per il suo Napoli ha provato il 4-2-3-1, una soluzione che può rivelarsi estremamente interessante. Ovviamente tutto cambierà con il ritorno dei vari Nazionali, ma andiamo a vedere come si potrebbe schierare con questa soluzione tattica.

Conte cambia il modulo ancora una volta: fuori un titolare

Con il ritorno di David Neres, infatti, il Napoli si potrebbe schierare con lui a sinistra, Jack Raspadori (o Scott McTominay per avere maggiore copertura) al centro e Matteo Politano sulla destra.

In mezzo al campo, poi, sarebbe duro, con Conte che dovrebbe scegliere due tra Stanislav Lobotka, Frank Zambo Anguissa e, per l’appunto, l’ex Manchester United. Insomma, si tratterebbe di una soluzione che implicherebbe un sacrificio in mezzo al campo.