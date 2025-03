Napoli: addio Lobotka, individuato il sostituto

A sorpresa il futuro del centrocampista slovacco potrebbe essere lontano dai partenopei. E il club avrebbe già individuato il suo erede

Le strade del Napoli e di Lobotka potrebbero separarsi al termine della stagione. Ne è sicuro il giornalista Cammaroto. Nel suo editoriale su Napolicalciomagazine, ha evidenziato come diversi giocatori in estate dovrebbero lasciare la squadra di Conte e tra questi ci sarebbe anche lo slovacco. Una mezza rivoluzione per non commettere errori già fatti in passato: ovvero rischiare di cedere un calciatore a meno di quanto immaginato.

Per questo motivo il Napoli si starebbe muovendo per individuare il sostituto. La partenza di Lobotka porterebbe sicuramente Gilmour a prendere le chiavi del centrocampo, ma il calciomercato estivo dovrebbe regalare anche un altro rinforzo in quel ruolo. Per adesso siamo nel campo di ipotesi e suggestioni. Manna, però, non ha intenzione di farsi sorprendere e quindi è pronto a muoversi in anticipo per andare a individuare un altro giocatore in grado di ricoprire alla grande quel ruolo.

Napoli: Lobotka verso la cessione, chi arriva al suo posto

La partenza di Lobotka al momento è solo una idea di Cammaroto. Il Napoli non vorrebbe privarsi assolutamente dello slovacco, ma naturalmente ci sono questioni da affrontare come il rischio di perderlo ad una cifra inferiore la prossima estate se non dovesse rinnovare. Per questo motivo si stanno facendo tutte le riflessioni del caso ed un suo addio non è assolutamente da escludere a giugno.

Una cessione che costringerebbe i partenopei ad andare a individuare un nuovo centrocampista. E attenzione al nome di Kenneth Taylor dell’Ajax. Caratteristiche diverse, ma duttilità che potrebbe davvero fare molto al Napoli e a Conte. Per adesso stiamo parlando di una semplice indiscrezione per diversi motivi e aspetteremo i prossimi mesi per capire come si evolverà meglio la questione e se alla fine ci potrà essere la fumata bianca.

Di certo Taylor è un calciatore differente per rispetto a Lobotka e Conte dovrebbe cambiare un po’ la sua identità del Napoli. Ma, comunque, l’obiettivo è sempre quello di andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato e il giocatore dell’Ajax consentirebbe di fare un salto importante in questo senso. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà la questione in casa partenopea.