Napoli: brutte notizie per Neres, tempi di recupero più lunghi

Non arrivano aggiornamenti positivi per quanto riguarda il brasiliano. Il giocatore continua ad essere ai box per un problema fisico

In casa Napoli si continuano a monitorare le condizioni di Neres. Per molti giornali il brasiliano potrebbe rientrare in campo addirittura prima della sosta. Ma si tratta di una ipotesi molto remota almeno stando ad un esperto. Il rischio di una ricaduta è sempre dietro l’angolo e per questo motivo si dovranno valutare meglio diverse cose prima di considerare il giocatore definitivamente guarito e a disposizione di Conte.

Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del Napoli, ai microfoni di Stile.tv ha fatto un piccolo punto sulle condizioni di Neres e sul suo possibile recupero immediato. Le notizie non sono sicuramente positive e questo rappresenta una brutta notizia per Conte. Naturalmente il tecnico è pronto a fare di tutto pur di averlo a disposizione nel miglior tempo possibile e quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le reali tempistiche.

Napoli: infortunio Neres, quando rientra

Neres avrebbe messo nel mirino la partita contro il Venezia, ma ad oggi non è assolutamente certo che possa rientrare direttamente prima della sosta. Si tratta di un infortunio muscolare non di poco conto e D’Avino ha sottolineato la necessità di prestare la massima attenzione visto che il soleo è un muscolo molto importante.

Il fisioterapista ha anche sottolineato come in passato ci sono stati dei piccoli intoppi sui recuperi e, quindi, meglio prestare la massima attenzione e non incappare in frenate che possono costare davvero molto caro. Quindi il suo consiglio è quello di non accelerare troppo e attendere un po’ prima di far ritornare Neres. Per questo motivo non è da escludere che alla fine rinviare tutto dopo la sosta e prendersi del tempo e farlo giocare solamente una volta smaltito il problema fisico.

Il rischio di una ricaduta è molto importante. Da qui la necessità di andare con cauti e quindi aspettare Neres magari un po’ di più prima di rivederlo in campo. Naturalmente siamo nel campo di ipotesi perché le certezze le avremo solamente nelle prossime settimane. Conte spinge per riuscire ad averlo nel minor tempo possibile e il Venezia resta assolutamente un obiettivo cerchiato in rosso. Ma si vedrà se si prenderanno dei rischi oppure assisteremo ad un passo indietro per non prendersi dei rischi inutili.