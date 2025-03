Infortunio Neres, tegola per Conte: si allungano i tempi di recupero

Infortunio David Neres, arrivano delle notizie importanti direttamente da Castel Volturno. Si allungano i tempi di recupero del brasiliano, che è considerato un elemento centrale nel progetto tecnico ed anche tattico di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime a riguardo visto che sono molto importanti.

Siamo al cospetto di un calciatore che, arrivato per agire nel tridente sul versante di destra del 3-4-3 che aveva inizialmente designato Antonio Conte, si è rivelato estremamente importante per svariati motivi in questo Napoli. Soprattutto se si tiene conto del fatto che è stato impiegato maggiormente a sinistra. E con dei risultati davvero di alto profilo.

Ancora prima della cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, grazie ai suoi strappi ed ai suoi allunghi sulla fascia di sinistra, era diventato praticamente un titolare. L’infortunio di David Neres è stato una tegola per tutti e Conte si è visto costretto a passare al 3-5-2. Ed ora arrivano importanti notizie grazie relative ai suoi tempi di recupero.

Il brasiliano KO: ecco le armi a disposizione di Conte

L’infortunio alla coscia patito il 10 febbraio è stato un duro colpo per tutte le parti in causa. Sicuramente per lui, che si è fermato proprio nel momento in cui si era consolidato come titolare di Antonio Conte. Ma anche per il Napoli tutti, che ha perso uno degli uomini di maggior impatto e fantasia nel sistema offensivo della squadra azzurra. Ecco le ultime notizie.

Si sperava di poter riavere dall’infortunio David Neres per la partita in programma per domenica contro la Fiorentina, ma ora arrivano delle notizie importanti in casa Napoli. Stando a quanto raccontato da CalcioNapoli1926, il brasiliano tornerà in campo solo per il turno successivo, vale a dire la sfida che vedrà il Napoli di scena a Venezia in una gara molto importante.

Infortunio David Neres: cambiano i tempi di recupero

Di certo non una buona notizia per Antonio Conte e tutto il Napoli, dal momento che è lecito immaginare a questo punto che anche contro la Fiorentina il tecnico si affiderà al 3-5-2.

Confermato, dunque, Giacomo Raspadori accanto a Romelu Lukaku, con Politano ed uno tra Spinazzola ed Olivera sulle fasce. Da non escludere, però, anche il 4-3-3, con in campo sia l’uruguaiano che l’ex Roma e Juventus.