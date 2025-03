Ancelotti torna in Serie A: obiettivo Champions, c’è la svolta

Carlo Ancelotti a fine stagione potrebbe seriamente lasciare il Real Madrid ed a sorpresa si potrebbe profilare un ritorno in Serie A. L’obiettivo del club è quello di puntare con decisione alla UEFA Champions League. Arriva una svolta importante da questo punto di vista ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori più importanti e vincenti nella storia del calcio. Ha vinto praticamente tutto, diventando una icona in quasi tutti i club che ha allenato. Dal Milan fino ad arrivare al Real Madrid, senza ovviamente dimenticare il Paris Saint Germain ed il Chelsea. Ovviamente, però, come in ogni carriera anche lui ha avuto i suoi passaggi a vuoto.

L’esempio più illustre da questo punto di vista è stato senza ombra di dubbio il Napoli, dove praticamente in un anno e mezzo ha visto tutto il suo progetto sgretolarsi. Soprattutto a causa di problemi tra lo spogliatoio e la dirigenza, per i quali il tecnico non è riuscito a mediare. In tal senso, adesso arriva una nuova occasione per Carlo Ancelotti qui in Serie A.

L’ex Napoli può seriamente tornare in Serie A: le ultime

Alla guida del Real Madrid ancora oggi sta facendo cose egregie, soffrendo però maggiormente in Liga che in Champions League, dove sta continuando a superare ogni ostacolo che si presenta davanti. In tal senso, però, nei suoi confronti serpeggia un po’ di malumore che potrebbe portare ad una rottura a fine anno. Con un club italiano pronto ad approfittarne.

Stando a quanto raccontato da CalcioToday, infatti, la Roma fa sul serio per Carlo Ancelotti, dal momento che vorrebbero fare di lui il centro del progetto per rilanciare i giallorossi dopo quanto accaduto in questa stagione. I Friedkin fanno sul serio da questo punto di vista ed a questo punto si parla anche di eventuali richieste al club dei giallorossi.

Ancelotti di nuovo in Serie A: svolta, obiettivo Champions League

A quanto pare, infatti, Carlo Ancelotti per firmare con la Roma chiede al club un mercato importante capace di risollevare le sorti del club e di rilanciarlo per lottare per i primi posti della classe. L’obiettivo, infatti, deve essere almeno quello della UEFA Champions League, troppe volte fallito di recente.