Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: lo porta Lukaku

Mercato Napoli, emerge un nome nuovo che riguarda il reparto avanzato degli azzurri e che può fare per davvero al caso di Antonio Conte. Si tratta di un profilo davvero molto interessante e che vede in Romelu Lukaku un profilo coinvolto in questa operazione come possibile sponsor di questa operazione.

In vista dell’estate gli azzurri dovranno lavorare con l’assoluta esigenza di rinforzare la squadra. Ancor di più se si considera il fatto che la qualificazione in UEFA Champions League sembra cosa fatta e che ci sono gli uomini contati in diverse zone di campo. A partire dal reparto avanzato, in cui all’orizzonte ci sono troppi punti interrogativi che meritano soluzione.

In avanti, infatti, la priorità in senso assoluto è quella di sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma attenzione anche ad altri profili. Il primo nome della lista è quello di Cyril Ngonge, che non ha convinto fino a questo momento e che potrebbe seriamente salutare. Ma attenzione anche a Giovanni Simeone, che sta trovando poco spazio e che già a gennaio avrebbe potuto dire addio.

Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: le ultime notizie

Chiaramente è tutto in divenire e nel caso in cui questi due profili dovessero salutare allora sarebbero tre gli innesti necessari in attacco. Un profilo di grido sulla fascia sinistra ed una valida alternativa sia a Romelu Lukaku che a Matteo Politano sul versante di destra. In tal senso arrivano delle notizie non di poco conto in sede di mercato del Napoli.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, infatti, al Napoli è stato proposto per il prossimo mercato il nome di Roger Fernandes, talentuosissimo esterno destro di proprietà del Braga e che rappresenta uno dei prospetti di maggior interesse del calcio internazionale. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, Lukaku sponsor per il nuovo attaccante: cosa c’è sotto

A proporlo al Napoli è stato il suo entourage, che vuole regalargli un salto di qualità per l’estate. E, ironia della sorte, è lo stesso di Romelu Lukaku, di Alex Meret e di Simone Scuffet.

Classe 2005, con la maglia del Braga tra campionato ed Europa League ha segnato 5 gol realizzando altrettanti assist. Attenzione, dunque, a Roger Fernandes per il futuro della fascia destra del Napoli.