Calciomercato, colpo Ederson: firma ancora in Serie A

Ederson non vede l’ora di scegliere un nuovo progetto entusiasmante. Il centrocampista brasiliano non vede l’ora di cambiare aria: arriva l’addio all’Atalanta

Nel mese di marzo si inizia già a programmare in vista della prossima stagione. Il futuro di Ederson è ancora in bilico: il centrocampista brasiliano è pronto a dire addio all’Atalanta. Conosciamo il nuovo intreccio decisivo per arrivare così alla fumata bianca.

Una crescita esponenziale per il centrocampista dell’Atalanta Ederson. Il brasiliano è pronto a sognare in grande dicendo addio all’Atalanta. Arrivato in Serie A grazie al fiuto del direttore Walter Sabatini, si è messo in mostra prima alla Salernitana per poi volare a Bergamo. Ora spunta il nuovo intreccio perfetto per la Champions League. Saranno ore decisive per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: il brasiliano è voglioso di una nuova avventura.

Calciomercato, Ederson cambia squadra: firma con una big italiana

Saranno già giorni decisivi per conoscere il futuro del centrocampista brasiliano. Ederson ha voglia di cambiare aria come annunciato pochi minuti fa: spunta una nuova big italiana.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, la Juventus e alcuni club della Premier League sono interessati al centrocampista brasiliano Ederson. Cristiano Giuntoli ha già chiesto informazioni sul giocatore nerazzurro in un incontro con il direttore sportivo dell’Atalanta Tony D’Amico a metà gennaio.

Ederson è diventato un centrocampista affidabile nelle due fasi di gioco. Il brasiliano non vede l’ora di sposare un nuovo progetto interessante in Serie A: ecco la nuova mossa strategica per il futuro. Dalla Salernitana all’Atalanta, ma ora è spuntata anche la Juventus per ambire a grandi palcoscenici.

Il brasiliano potrebbe emulare il percorso di Koopmeiners, arrivato a Torino in estate ma spesso è stato criticato per le sue prestazioni in maglia bianconera. Ederson cercherà così di chiudere la stagione in maglia nerazzurra nel migliore dei modi prima di prendere la decisione definitiva. Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura dell’affare: la Juventus ha in mente una nuova rivoluzione per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Thiago Motta.

Una stagione dai due volti per la squadra bianconera che ora non vede l’ora di rinforzarsi nella sessione estiva di calciomercato. La Juventus potrebbe così avere la meglio ancora una volta: Ederson è il nuovo pallino a centrocampo del ds Giuntoli. In passato anche il Napoli aveva pensato a lui per puntellare la rosa azzurra, ma il giocatore sudamericano ha optato per il progetto bergamasco.