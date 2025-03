Napoli, ballottaggio a centrocampo: la decisione di Conte

Il Napoli continua a lavorare senza sosta in vista delle prossime gare di campionato. Lo Scudetto resta ancora un sogno: ecco il nuovo ballottaggio a centrocampo, gli ultimi dubbi di Conte

Saranno ore decisive per puntare in alto. Lo Scudetto resta sempre un sogno in casa azzurra: ecco la mossa a sorpresa di Antonio Conte per incrementare il tasso tecnico della sua formazione.

Saranno giorni decisivi per preparare la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Conte vuole tornare subito alla vittoria dopo la prestazione entusiasmante contro l’Inter terminata soltanto in perfetta parità. Il gol di Billing ha risposto alla punizione capolavoro di Dimarco: ora al Maradona arriverà la formazione viola guidata dall’allenatore originario di Mugnano di Napoli Raffaele Palladino. Ecco gli ultimi dubbi sciolti da Conte a centrocampo per mettere in difficoltà la squadra toscana impegnata anche in Conference League.

Napoli, la verità a centrocampo: Conte ha sciolto i dubbi

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli continua ad allenarsi senza sosta a Castel Volturno per trovare nuove soluzioni per affrontare la formazione viola. Spunta la mossa a sorpresa con l’inserimento dal primo minuto di Gilmour: gli azzurri continueranno a sognare in grande per restare attaccato al treno Scudetto. Billing partirà ancora una volta dalla panchina: Conte ha già sciolto gli ultimi dubbi di formazione.

La soluzione del doppio play contro l’Inter ha pagato davvero tanto. I centrocampisti nerazzurri non riuscivano a chiudere tutte le fonti del gioco azzurro: ora Conte ha in mente la stessa idea con qualche alternativa dopo la prestazione esaltante contro i nerazzurri. Tutto può cambiare con una nuova mossa strategica per puntare in alto: ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Lo Scudetto resta un sogno socchiuso nel cassetto dei tifosi partenopei, ma dopo il pari arrivato contro l’Inter in tanti hanno iniziato a crederci nuovamente. Spunta la nuova mossa strategica per puntare in alto: Gilmour scalpita per una maglia da titolare contro la Fiorentina. Ultimi dubbi di formazione per arrivare così all’idea da urlo utile anche in vista del futuro.

Raspadori potrebbe partire dalla panchina con l’inserimento di Spinazzola sulla fascia sinistra agendo in fase offensiva: Conte ha le idee chiare per il futuro. Ora è lui il primo a credere nell’impresa in Serie A: tutto può succedere.