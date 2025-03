Napoli: affare con la Fiorentina, Conte accontentato

L’asse tra la squadra partenopea e i Viola potrebbe rinsaldarsi durante il calciomercato estivo. C’è un giocatore che interesserebbe agli azzurri

È un Napoli molto attento in questo calciomercato. Dopo una sessione invernale con diverse difficoltà, il club partenopeo si sta muovendo con sicurezza sin da subito per riuscire a chiudere alcuni colpi importanti in entrata. Manna sta lavorando per provare ad individuare i rinforzi giusti per Conte e, secondo le informazioni di Cammaroto, i fari sono puntati in casa Fiorentina per un giocatore in particolare.

I rapporti tra i due club, nonostante l’affare Comuzzo, sono ottimi e per questo motivo un accordo nel prossimo calciomercato non è assolutamente da escludere. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle riflessioni considerato che manca davvero tanto alla fumata bianca. Ma il calciatore piace molto alla società e a questo punto non è da escludere un tentativo per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: colpo in Serie A, i dettagli

Il Napoli è pronto a lavorare duramente per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Sono diversi i movimenti da fare in entrata soprattutto se ci dovessero essere delle uscite importanti. In questo momento Manna sta girando un po’ per l’Europa con l’obiettivo di seguire da vicino i calciatori che possono davvero far parte del prossimo Napoli. Per adesso si stanno facendo le valutazioni del caso e vedremo cosa succederà.

Secondo le ultime informazioni del caso, il Napoli avrebbe messo nel mirino Kean della Fiorentina. L’ex Juventus sta facendo molto bene con la squadra toscana e sta attirando l’attenzione di diversi club. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e quindi c’è assolutamente tanto da fare. Ma si può parlare di una operazione di calciomercato non sicuramente facile considerato che c’è una clausola rescissoria di 58 milioni di euro.

La Fiorentina non sembra essere intenzionata a privarsi del giocatore per una cifra inferiore, ma il Napoli ha sicuramente delle carte interessanti per magari portare Commisso a scendere un po’ sul prezzo nel prossimo calciomercato. Naturalmente per adesso siamo in una fase di riflessione per capire meglio cosa succederà e come comportarsi. Ma Kean sembra essere ormai prossimo a diventare un obiettivo di calciomercato e vedremo cosa accadrà al termine di questo campionato.