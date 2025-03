Kean in campo contro il Napoli? L’annuncio da Firenze

Raffaele Palladino dovrà prendere una decisione su Moise Kean ai box per infortunio. Spunta la novità da Firenze: ecco le condizioni dell’attaccante viola

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per continuare a cullare il sogno Scudetto. Il Napoli tornerà a lavorare nelle prossime ore a Castel Volturno in vista della sfida contro la Fiorentina targata Raffaele Palladino. L’allenatore napoletano affronterà la squadra della sua città, ma ora gli azzurri cercheranno la vittoria a tutti i costi. I tre punti mancano ormai da più di un mese visto il mese deludente di febbraio: ecco la novità su Moise Kean.

Di Lorenzo e compagni non vedono l’ora di tornare alla vittoria. Nel prossimo turno di campionato il Napoli affronterà al Maradona la Fiorentina per vivere una nuova domenica magica davanta al proprio pubblico. Spunta l’intreccio decisivo per sognare ancora lo Scudetto: il pari contro l’Inter ha dato entusiasmo improvvisamente alla piazza partenopea. Ecco la nuova mossa di Palladino su Moise Kean che ha subito un forte trauma cranico nei giorni scorsi: la novità sul suo recupero in campo.

Napoli, ecco la scelta di Palladino: le ultime su Kean

Come svelato dall’edizione de La Nazione, Raffaele Palladino è pronto a recuperare Moise Kean per l’attacco viola. Dopo il problema alla testa con il trauma cranico, l’attaccante viola potrebbe così tornare a disposizione dell’allenatore della Fiorentina già in Grecia. Palladino sarà protagonista così al Maradona per affrontare la squadra azzurra nel prossimo turno di campionato: un cliente scomodo per la retroguardia del Napoli.

Un momento decisivo per puntare subito in alto superando l’Inter che avrà tra due settimane lo scontro diretto contro l’Atalanta. Il Napoli dovrà stare fino alla fine sul pezzo per superare la capolista nerazzurra: il pari del Maradona ha riportato entusiasmo tra i tifosi azzurri. Kean sarà regolarmente in campo al Maradona: una dura lotta per i centrali azzurri con il possibile cambio di sistema di gioco di Antonio Conte.

Con il recupero di Olivera dal primo minuto, l’allenatore azzurro è pronto a rivoluzionare ancora una volta l’assetto tattico senza dare punti di riferimento agli avversari. Ecco la novità dell’ultim’ora per il recupero definitivo di Kean: l’attaccante viola non vede l’ora di tornare protagonista in area di rigore avversaria. Il Napoli dovrà stare molto attento dopo una stagione top dell’ex Juve.