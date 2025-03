Fallimento Conceicao: la decisione del Milan sull’esonero

Ancora nell’occhio del ciclone Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese non ha iniziato nel migliore dei modi la sfida contro la Lazio: ecco la verità sull’esonero

Il Milan non riesce più a vincere. C’è aria di profonda crisi in casa rossonera con una rivoluzione immediata in vista delle prossime ore: un gol di Zaccagni nel primo tempo ha regalato il vantaggio momentaneo per la squadra di Marco Baroni. Ora il futuro di Conceicao è sempre più lontano dal Milan dopo la sconfitta di Bologna: ecco le ultime da Milano.

I tifosi rossoneri sono infuriati per l’ennesimo risultato negativo in casa Milan. Non è iniziato nel migliore dei modi la sfida contro la Lazio, ma c’è ancora tutta la ripresa per ribaltare il risultato. Al momento manca proprio uno spirito di unione: l’allenatore portoghese è pronto per l’esonero dopo quello di Fonseca. Una decisione che potrebbe arrivare nelle prossime ore: ecco la verità da Milano.

Calciomercato, Conceicao verso l’esonero: cosa succederà nelle prossime ore

Confusione totale in casa Milan con le scelte di Conceicao che ha tolto Musah a pochi minuti dalla fine del primo tempo per inserire il connazionale Joao Felix. Ancora in svantaggio la formazione rossonera grazie al gol della Lazio di Zaccagni su respinta laterale di Maignan. In caso di sconfitta contro i biancocelesti, al termine della partita la dirigenza rossonera potrebbe comunicare subito l’esonero immediato all’allenatore portoghese.

Dopo la vittoria in Supercoppa Conceicao era davvero entusiasta del nuovo progetto rossonero: a gennaio sono arrivati numerosi colpi di mercato, ma la musica non è cambiata. Ora serve una svolta decisiva: per la prossima stagione si è parlato anche di Sarri e Conte, ma come traghettatore è previsto anche il profilo di Tassotti ora in Under 23 rossonera.

Il Milan dovrà modificare anche l’assetto societario per inserire una figura importante come direttore generale: Igli Tare è in pole per un nuovo incarico dopo l’entusiasmante scalata con la Lazio. Il dirigente albanese non vede l’ora di rientrare con un top club italiano dopo qualche mese di inattività.

I tifosi rossoneri continuano a fischiare la squadra dopo i risultati negativi collezionati nelle ultime settimane: la qualificazione alla prossima Champions League è sempre più lontana. Ora Ibra dovrà scendere subito in campo per prendere una nuova decisione sofferta con l’addio del portoghese.