Napoli, rivoluzione Conte: la mossa per lo Scudetto

Conte è pronto per una nuova rivoluzione in vista delle prossime sfide di campionato. Il Napoli sogna in grande: ecco la mossa a sorpresa, i cambi decisivi dell’allenatore

Un’altra prestazione di personalità da parte di Lukaku e compagni. Saranno giorni decisivi per ambire a grandi palcoscenici con undici finali tutte da vivere intensamente in casa Napoli. Spunta la nuova mossa Scudetto di Antonio Conte in vista delle prossime sfide di campionato.

L’allenatore del Napoli ha dimostrato di affrontare senza problema le mille difficoltà incontrate in questi mesi. Dagli infortuni all’addio di Kvara a gennaio: Conte ha sempre cercato di incidere sulla mentalità dello spogliatoio azzurro. La squadra azzurra ha attraversato un periodo terribile a gennaio, ma non ha mai staccato la spina: il pari al Maradona contro l’Inter capolista, distante soltanto un punto, ha ridato entusiasmo a tutti i calciatori del Napoli che ora continueranno a cullare il sogno Scudetto. Spunta la nuova rivoluzione dal primo minuto in vista della sfida contro la Fiorentina: ecco i cambi di Conte.

Napoli, le scelte di Conte: arriva la novità dell’ultim’ora

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, Antonio Conte ha in mente di cambiare sistema di gioco passando al 4-3-3 per mettere ancora una volta i giocatori nelle giuste posizioni. Spunta così la nuova rivoluzione dell’allenatore del Napoli che è stato molto soddisfatto dopo la prestazione degli azzurri dopo la gara con l’Inter. La Fiorentina sarà la prossima avversaria degli azzurri: Palladino cercherà di mettere in campo le proprie idee moderne per fermare la squadra della sua città.

Con il ritorno di Olivera il Napoli è pronto a passare nuovamente alla difesa a quattro: il terzino uruguaiano ha collezionato qualche minuto nel finale contro l’Inter. In questo modo Spinazzola agirà come esterno offensivo, mentre Politano tornerà nella sua posizione ideale: Raspadori tornerà in panchina dopo diverse sfide da titolare riuscendo ad incidere con gol pesanti. Infine, ci sarà ancora spazio per Gilmour: il centrocampista scozzese ha sorpreso tutti con una prova di quantità e qualità contro i nerazzurri.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni, ma il Napoli ha le idee ben chiare per giocarsi il tutto per tutto nelle ultime sfide. Spunta così il cambio modulo con la speranza di recuperare il prima possibile Anguissa e Neres, due potenziali titolarissimi per Antonio Conte.