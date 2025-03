Napoli, doppio infortunio: la data del rientro

Il Napoli è pronto ad affrontare ogni sfida come se fosse una finale. Spunta così la data del rientro dei due calciatori azzurri: tutto può cambiare improvvisamente

Saranno giorni intensi da vivere sotto la gestione di Antonio Conte. Il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno per affrontare la Fiorentina nel prossimo turno di campionato: la novità sul doppio infortunio, l’allenatore azzurro ha cerchiato in rosso una data.

Nel calcio moderno tutto può cambiare in così poco tempo. Il Napoli continua a collezionare punti importanti in ottica Scudetto: il pari al Maradona contro i nerazzurri ha dato grande entusiasmo alla piazza partenopea. Saranno ore decisive anche sul fronte infortunati: Conte ha intenzione di recuperare subito altri calciatori per il rush finale. Spunta la novità dell’ultim’ora in casa azzurra, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Napoli, tornano subito in campo: ecco la buona notizia per Conte

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha collezionato un altro punto d’oro contro l’Inter. Gli azzurri hanno mostrato grande personalità al Maradona, ma ora serve qualcosa in più per superare in classifica proprio la squadra nerazzurra. La quota Scudetto è sempre più bassa rispetto a qualche giorno fa: al momento ci sono 33 punti a disposizione con undici finali tutte da giocare. Potrebbero così servire 28 punti o qualcosa anche in meno: ci saranno scontri diretti importanti per Inter ed Atalanta, mentre il calendario del Napoli è più agevole sulla carta.

Dal fronte infortunati Anguissa e Mazzocchi potrebbero essere subito a disposizione per la sfida contro il Milan come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport. Nel frattempo anche Neres corre rapido verso il recupero per essere già a disposizione contro il Venezia. Conte vuole avere così tutta la rosa per affrontare ogni sfida al meglio: ecco la mentalità dell’allenatore azzurra che esce fuori nei momenti di difficoltà.

Saranno giorni tutti da vivere intensamente a Castel Volturno per trovare la giusta quadratura del cerchio. L’allenatore del Napoli ha intenzione anche di cambiare sistema di modulo passando al 4-3-3: ora Mazzocchi ed Anguissa vogliono subito tornare a disposizione di Conte per contribuire alle prossime vittorie degli azzurri. Spunta la data cerchiata in rosso per essere protagonisti nel rush finale della squadra azzurra. Dopo la sosta Nazionale Conte spera di avere tutti a disposizione per regalare un nuovo trionfo ai tifosi del Napoli.