Napoli, Giuntoli beffa Manna: colpo italiano in difesa

Il Napoli è sempre alla ricerca di validi difensori per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Conte. Spunta la mossa a sorpresa del ds della Juve Giuntoli

Il ds Manna è sempre molto attivo per regalare nuovi innesti ad Antonio Conte dopo un mercato di gennaio da dimenticare. Urgono rinforzi di spessore per ambire a grandi palcoscenici visto l’imminente ritorno in Champions League: spunta la nuova mossa a sorpresa in ottica futura.

Saranno mesi decisivi in casa azzurra anche per quanto riguarda il futuro della prossima rosa del Napoli. Conte cercherà di portare a termine il suo lavoro per poi essere accontentato sul fronte calciomercato: spunta la nuova mossa a sorpresa del ds Giuntoli per ambire a grandi palcoscenici. Ecco l’idea per incrementare il tasso tecnico per la retroguardia azzurra: tutto può cambiare nei prossimi mesi.

Napoli, la mossa a sorpresa per il colpo in difesa

Un nuovo colpo in difesa per competere anche in Champions League. Spunta così l’intreccio decisivo con la Juventus in vista della prossima stagione: conosciamo gli ultimi dettagli.

Come svelato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, il difensore dell’Hellas Verona e dell’Under 21 italiana, Diego Coppola, sarà uno degli osservati speciali dal ds Giuntoli durante la sfida contro la Juventus. Il suo profilo è finito sulla lista del direttore sportivo bianconero per chiudere un nuovo colpo interessante in vista del futuro.

Il Napoli ha monitorato a lungo il difensore italiano del Verona: già in estate sarebbe stato ad un passo dalla squadra azzurra. Diego Coppola, classe 2003, vorrebbe così terminare la stagione con il club scaligero per poi compiere il definitivo salto di qualità in una big italiana. La Juventus lo tiene d’occhio per la prossima stagione per regalare un nuovo innesto di qualità alla squadra bianconera: un nuovo duello a distanza proprio con il ds Manna.

Saranno mesi intensi per programmare così la prossima campagna acquisti. Il Napoli è molto attento ad ogni dinamica in vista della prossima stagione, ma spunta anche il ds Giuntoli per arrivare sempre più in alto. La società partenopea vorrebbe così acquistare giocatori giovani, ma pronti già per l’immediato in campo internazionale. Tutto può cambiare improvvisamente per ambire a grandi palcoscenici: ci siamo per conoscere da vicino il futuro di Diego Coppola.