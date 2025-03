Napoli, infortunio Neres: la data cerchiata in rosso

Conte ha intenzione di recuperare il prima possibile tutti gli infortunati. Spunta la nuova data per rivedere in campo David Neres: la mossa sul talento brasiliano

Il Napoli continua a cullare il sogno Scudetto per centrare subito anche la qualificazione alla prossima Champions League. Saranno giorni decisivi per lavorare senza sosta a Castel Volturno: gli azzurri hanno preso nuovamente consapevolezza del proprio valore dopo la grande prestazione fornita contro la capolista Inter distante soltanto un punto. Ora Conte cercherà di recuperare tutti gli infortunati, tra cui David Neres: ecco la nuova data per rivedere in campo il talento brasiliano.

Sarà un mese di marzo decisivo sotto ogni punto di vista. Le prossime sfide di campionato faranno capire il vero obiettivo degli azzurri che non hanno intenzione di mollare per lo Scudetto. Ora Conte ha intenzione di recuperare subito David Neres per schierarlo subito titolare nelle prossime partite di Serie A: conosciamo così la nuova data.

Napoli, la mossa a sorpresa per Neres: Conte ha già deciso

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, David Neres salterà sicuramente la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Il talentuoso giocatore brasiliano è pronto a tornare protagonista nella trasferta di Venezia per poi affrontare la sosta Nazionale nel migliore dei modi. Subito dopo ci sarà la super sfida contro il Milan che ha collezionato una nuova sconfitta in campionato: Neres è voglioso di rientrare nei convocati di Conte per la sfida del 16 marzo.

Il Napoli cercherà così di superare in classifica proprio i nerazzurri che sono apparsi svuotati dai tanti impegni stagionali. Ora Inzaghi starebbe pensando anche ad un nuovo cambio modulo passando alla difesa a quattro. Tra circa dieci giorni ci sarà un nuovo scontro diretto per l’Inter che affronterà l’Atalanta che proverà ad avvicinarsi alle prime due della classe: il mese di marzo sarà decisivo.

Gli azzurri saranno protagonisti fino alla fine: una stagione sorprendente per la squadra guidata da Antonio Conte dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. L’allenatore azzurro ha saputo gestire alla grande un gruppo svuotato a causa delle delusioni pregresse con tre cambi in panchina: ora i tifosi sognano ancora la prima posizione.

La prova contro l’Inter è stata entusiasmante sotto ogni punto di vista: lo spogliatoio è più unito che mai. Ora Conte vuole subito recuperare gli ultimi infortunati per attraversare insieme il rush finale decisivo.