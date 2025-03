Napoli, Anguissa subito in campo: cambiano i tempi di recupero

Anguissa salterà anche la prossima sfida contro la Fiorentina, ma spunta una novità dell’ultim’ora per il recupero del centrocampista azzurro: ecco la verità

Il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno per non avere rimpianti al termine della stagione. Saranno undici finali per la squadra guidata da Antonio Conte, che è tornato ad essere il condottiero di un tempo riportando in alto la compagine azzurra. Spunta il nuovo recupero di Frank Anguissa in vista delle prossime gare decisive per sognare ancora lo Scudetto: ecco tutta la verità per rivederlo in campo.

Conte cercherà di recuperare David Neres e Frank Anguissa in vista delle prossime sfide decisive del Napoli. Ecco la mossa a sorpresa dell’allenatore azzurro: cambiano anche i tempi di recupero. Conte ha trovato in Gilmour e Billing due alternative importanti per il centrocampo azzurro: spunta la novità dell’ultim’ora per recuperarlo subito.

Napoli, la verità su Anguissa: quando ritorna in campo?

Secondo le ultime indiscrezioni prosegue a gonfie vele il recupero di Frank Anguissa così come quello di David Neres. Conte cercherà di averli a disposizione tra una decina di giorni per convocarli in vista della trasferta di Venezia. Poi ci sarà la sosta Nazionale per poi tornare di nuovo al Maradona per affrontare il Milan che non sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Il Napoli è pronto a tornare alla vittoria dopo un mese di febbraio completamente da dimenticare: sono arrivati soltanto tre pareggi e una sconfitta. Il risultato contro l’Inter capolista ha ridato entusiasmo alla squadra azzurra che ora è tornata a crederci come ha svelato anche Conte in conferenza stampa. Un pari che dà morale per il prosieguo della stagione arrivato contro la prima della classe: Neres ed Anguissa non vedono l’ora di tornare subito in campo.

Lo stesso talentuoso attaccante brasiliano è sulla via del recupero: ci sarà quasi sicuramente a Venezia per dare il proprio contributo. Contro la Fiorentina Conte potrebbe tornare anche al 4-3-3 dopo il recupero di Olivera e Spinazzola: l’ex Roma potrebbe essere schierato proprio nella stessa posizione della sfida del Franchi come esterno offensivo. Gli azzurri continuano a sognare: dopo il pari contro l’Inter tutto è cambiato ancora una volta. La svolta potrebbe subito arrivare nelle prossime tre gare: si deciderà ad inizio aprile per lo Scudetto.