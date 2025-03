Napoli-Inter, altro rigore per mani non visto – FOTO

Non finiscono le polemiche a distanza di 24 ore tra Napoli ed Inter. Spunta un altro rigore non ravvisato dall’arbitro Doveri: ecco lo scatto

Un pari che ha ridato entusiasmo alla piazza partenopea. Il Napoli è pronto a competere fino alla fine per lo Scudetto: spunta il nuoto fotogramma a sorpresa per un fallo di mani non visto dal direttore di gara Doveri. Una sfida speciale che è terminata in perfetta parità grazie al gol di Billing nel finale dopo la punizione capolavoro di Dimarco che aveva portato in vantaggio i nerazzurri. Ecco la verità sul nuovo fallo di mani non visto in area di rigore nerazzurra.

Non c’è stata nemmeno una protesta da parte dei giocatori del Napoli per l’episodio in area di rigore del Napoli, ma pochi minuti fa sui social è venuto fuori un altro video per un fallo di mani di Mkhitaryan su un cross da sinistra. Ci sono stati già diversi episodi controversi: da una parte il contrasto aereo tra McTominay e Dumfries, mentre in area di rigore nerazzurra c’è stato un fallo di mano di Dumfries giudicato non falloso dall’arbitro Doveri. Spunta così una nuova polemica sui social con il video che è diventato virale su TikTok.

Napoli, il nuovo episodio: fallo di mani non visto

Saranno undici finali per gli azzurri per competere fino alla fine per il sogno chiamato Scudetto. Una stagione incredibile quella disputata fin qui da Lukaku e compagni: il calo fisiologico è arrivato nel mese di febbraio, ma ora il pari contro la capolista Inter ha dato ancora maggiore entusiasmo. Lo stesso Antonio Conte ha rivelato di crederci infondendo fiducia per le prossime gare: ora cercherà di recuperare nei prossimi giorni gli infortunati Neres ed Anguissa.

I tifosi del Napoli si sono infuriati pubblicando sui social il video arrivato direttamente dalla Curva. Il centrocampista dell’Inter ha allungato volontariamente la mano su un cross da parte del Napoli: viste le immagini sarebbe potuto essere tranquillamente essere giudicato come falloso. L’arbitro Doveri non è stato nemmeno richiamato dal VAR con la sfida che è andata avanti senza interruzioni. Un nuovo episodio controverso durante la sfida del Maradona: il Napoli ora penserà subito alla prossima gara contro la Fiorentina per tornare alla vittoria dopo più di un mese.