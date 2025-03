Napoli: colpo dalla Premier, il giocatore ha detto sì

Il direttore sportivo Manna si sta muovendo sul calciomercato. I partenopei sono al lavoro per cercare di individuare i giocatori giusti per Conte

La permanenza di Antonio Conte non è ancora certa, ma sono diverse le probabilità di continuare con il tecnico leccese anche al termine di questa stagione. Per riuscire a chiudere il discorso sulla conferma, il direttore sportivo Manna sta lavorando per individuare i giocatori giusti da dare al tecnico. E c’è un profilo che potrebbe ritornare molto utile ai partenopei soprattutto vista la volontà da parte del diretto interessato di dare continuità al progetto.

Secondo quanto riferito da Konur, il Napoli resta in piena corsa per un obiettivo di calciomercato. È un profilo che piace molto ai partenopei da tempo e per questo motivo non è da escludere un tentativo da parte di Manna. Il diretto interessato è pronto a dire sì a questo trasferimento e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare all’ormai attesa fumata bianca o ancora una volta si dovrà attendere un po’.

Calciomercato Napoli: affare in Premier, i dettagli

Il Napoli inizia a fare sul serio sul calciomercato. Come spiegato in giornata, Manna sta iniziando a girare l’Europa per ammirare da vicino i possibili obiettivi. Un lavoro che conferma come la volontà da parte del club è quella di poter chiudere nel minor tempo possibile alcune operazioni e consentire a Conte di lavorare da subito con la nuova rosa.

Attenzione ad un nome che potrebbe ritornare ancora una volta in auge. Il giocatore in questione è Kiwior. Il polacco da tempo non rientra più nei piani dell’Arsenal e il difensore spinge per trovare più spazio rispetto a quello trovato fino ad oggi. Da parte sua la priorità non è rappresentata dalla squadra, ma da chi gli garantirà lo spazio necessario e il Napoli potrebbe essere l’opzione principale per il prossimo calciomercato.

Resta da convincere l’Arsenal. I Gunners spingono per arrivare ad un trasferimento a titolo definitivo, ma il Napoli punta ad un prestito almeno per il momento. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non è da escludere che magari ci possa essere una apertura in questo senso. Di certo i partenopei sono pronti a fare un tentativo nel prossimo calciomercato e vedremo cosa succederà nell’operazione Kiwior.