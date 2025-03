Napoli, Conte sorprende tutti: la decisione su Juan Jesus

Il Napoli continua a sognare in grande in campo e fuori. Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità internazionale, ma spunta la verità su Juan Jesus

Un giocatore esperto che è stato chiamato in causa nelle difficoltà. Juan Jesus ha sempre risposto presente alle scelte di Antonio Conte, ma ora spunta la nuova decisione sul difensore brasiliano.

Saranno mesi intensi per arrivare fino in fondo. Il Napoli è molto concentrato alle prossime scelte di calciomercato per incrementare il tasso tecnico della squadra partenopea. Conte vorrebbe continuare la sua storia d’amore con i colori azzurri, ma l’allenatore leccese è stato accostato anche alle altre big italiane come Juventus e Milan. Tutto si deciderà a partire da maggio, ma il ds Manna sta iniziando a programmare la prossima stagione insieme al presidente De Laurentiis: ecco la verità su Juan Jesus.

Napoli, la decisione su Juan Jesus: la verità a sorpresa

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Juan Jesus è pronto a rinnovare il suo contratto per un altro anno. In scadenza nel 2025, il presidente De Laurentiis potrebbe allungarlo fino a giugno 2026 anche su consiglio dello stesso Antonio Conte. L’allenatore azzurro sarà blindato dal numero uno della società partenopea per continuare insieme il matrimonio.

Il difensore brasiliano del Napoli ha offerto prestazioni importanti vista la lunga assenza di Alessandro Buongiorno. Spunta la novità per un rinnovo contrattuale inaspettato di appena un anno. Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio, ma il ds Manna cercherà di chiudere anche quello di Alex Meret.

Il portiere friulano si avvia alla fumata bianca con il Napoli, ma bisognerà trovare un accordo sui bonus: l’estremo difensore azzurro è cresciuto sotto il profilo della leadership mostrando il suo carattere rispetto al passato. Meret vorrebbe così difendere ancora i pali del Napoli per continuare a vincere con i partenopei: ora Juan Jesus cercherà così di essere ancora protagonista in maglia azzurra.

Il difensore brasiliano si ritaglierà il suo spazio quando sarà chiamato in causa da Conte. Un elemento indispensabile all’interno dello spogliatoio azzurro per coinvolgere tutti nello stesso progetto. Ormai ci siamo per una nuova decisione dello stesso allenatore azzurro che darà l’ok per le prossime operazioni di mercato: ecco la mossa a sorpresa per continuarlo ad ammirarlo con la maglia del Napoli.