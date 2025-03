Napoli, Conte sceglie il modulo: la decisione di Politano

Conte dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: non ci saranno Anguissa e Neres, ma spunta l’ok di Politano. Ecco la mossa a sorpresa per sognare in grande

La sfida contro la Fiorentina potrebbe essere già decisiva: gli azzurri proveranno così a trovare così la giusta soluzione per mettere in difficoltà la squadra viola guidata da Raffaele Palladino.

Saranno giorni intensi in casa Napoli per arrivare a scegliere il nuovo modulo da sperimentare. Conte cercherà di preparare la prossima sfida di campionato nei minimi dettagli: la Fiorentina vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta in Conference League. La squadra viola cercherà di mettere il bastone fra le ruote agli azzurri, ma c’è tanto entusiasmo intorno alla squadra partenopea dopo il pari collezionato contro la capolista Inter.

Napoli, la strategia di Conte: ecco l’ok da parte dei calciatori

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Conte potrebbe confermare il 3-5-2 che piace in maniera particolare a Raspadori e Politano. I due calciatori del Napoli saranno convocati anche in Nazionale dal Ct Luciano Spalletti che ha rivoluzionato la difesa dell’Italia passando a tre.

Gli azzurri saranno protagonisti nelle ultime undici finali per cercare di ambire a grandi palcoscenici. Conte ci proverà fino alla fine per vincere lo Scudetto, ma la concorrenza è davvero agguerrita con la presenza di Inter, Atalanta e Juventus. L’allenatore del Napoli ha in mente nuove idee per ingabbiare così la formazione di Palladino che è reduce dalla sconfitta europea in Conference League.

L’alternativa sarebbe quella del 4-3-3, ma Conte è proiettato ad insistere sul 3-5-2 per esaltare le qualità di Raspadori e Politano che non vedono l’ora di tornare ad essere protagonista anche in Nazionale con il Ct Spalletti. In dubbio così la presenza dal primo minuto di Olivera, rientrato negli ultimi minuti finali contro l’Inter. Il terzino uruguaiano scalpita per una maglia da titolare: ballottaggio in vista con Leonardo Spinazzola che è tornato su ottimi livelli dopo il problema muscolare rimediato nei mesi scorsi.

Il Napoli ha intenzione di tornare alla vittoria che manca da fine gennaio: gli azzurri hanno vissuto un mese di febbraio complicato, ma il pari contro l’Inter ha ridato entusiasmo alla formazione di Antonio Conte. Saranno ore frenetiche per scegliere il miglior sistema di gioco per affrontare la Fiorentina per una nuova giornata intensa al Maradona.