Forfait last minute, salta Napoli-Torino: le condizioni

A poche ore dal fischio d’inizio di Napoli-Torino è arrivata una notizia che rischia di mettere seriamente in difficoltà Antonio Conte.

L’allenatore salentino nel corso di questi giorni ha lavorato e provato un tipo di formazione che potrebbe vedersi stravolta a fronte di un forfait dell’ultimo minuto. Il partenopeo non sarebbe al meglio della sua condizione a causa di un infortunio che potrebbe costringere Antonio Conte a sostituirlo e non farlo scendere in campo dal primo minuto come era invece in programma.

Il rischio che non vada addirittura neanche in panchina è alto, quindi c’è la seria possibilità che il Napoli possa proprio cambiare assetto a fronte di quest’assenza.

Salta Napoli-Torino: Conte cambia tutto

Quello che succederà a Milano sarà importante, ma il Napoli deve pensare a sé e a battere il complicato Torino di Paolo Vanoli, reduce dalla vittoria nell’ultimo weekend di campionato contro l’Udinese. Per dare continuità all’ultimo periodo di forma Antonio Conte ha intenzione di affidarsi a tutti i suoi uomini migliori al netto degli infortuni.

La sfortuna sta nel fatto che l’ultimo è stato registrato proprio nelle scorse ore, con il salentino che potrebbe dunque trovarsi costretto a cambiare la sua formazione tipo a fronte di quest’assenza che preoccuperebbe e non poco anche in vista di questo intenso finale di stagione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli potrebbe fare a meno di Giacomo Raspadori in occasione della sfida di questa sera contro il Torino in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. L’81 partenopeo non sarebbe al 100% della sua condizione fisica a causa di un problema influenzale che potrebbe per l’appunto minarne la presenza. La speranza è che comunque le cose nelle prossime ore possano migliorare, ma le sensazioni non sono positive.

Napoli senza l’attaccante: le condizioni

Giacomo Raspadori potrebbe non affrontare il Torino questa sera. Questa è la notizia dell’ultim’ora, con Antonio Conte che potrebbe di conseguenza trovarsi costretto a rivoluzionare completamente la sua formazione titolare, complice anche l’infortunio di David Neres.

Ma cos’ha Giacomo Raspadori? L’81 ha febbre alta, e solo in prossimità del match Antonio Conte prenderò una decisione definitiva sul suo eventuale impiego. A quel punto sarà curioso capire se il salentino lo utilizzerà dall’inizio o solo per uno spezzone, ma qualora fosse confermato il forfait, al posto di Raspadori dovrebbe essere avanzato Leonardo Spinazzola con Olivera terzino e Rafa Marino o Buongiorno al fianco di Amir Rrahmani al centro della difesa.