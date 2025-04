Napoli, affare fatto con il Como: lo manda Fabregas

Il Napoli vuole sognare in grande per allestire una rosa sempre più competitiva. Nuovo affare con il Como, spunta la pista a sorpresa per il futuro

La dirigenza partenopea è al lavoro per blindare Antonio Conte. Una nuova mossa decisiva proveniente dal Como per innalzare il tasso tecnico della rosa azzurra: la decisione a sorpresa per chiudere subito l’affare decisivo in Serie A.

La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa del Napoli. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: spunta l’affare sorprendente dal Como. Una nuova pista interessante per ambire a grandi palcoscenici: un intreccio interessante per ambire a grandi palcoscenici con la qualificazione alla prossima Champions League.

Una stagione da incorniciare per la squadra lariana che ha raggiunto subito una salvezza sorprendente dopo la promozione in Serie A. Fabregas ha messo in luce diversi talenti che hanno attirato forti interessamenti dalle big d’Europa e della Serie A: spunta l’affare in ottica futura.

Calciomercato Napoli, arriva l’affare a sorpresa dal Como

Una nuova mossa strategica per chiudere subito un nuovo colpo per rinforzare il reparto offensivo. Una voglia incredibile di tornare ad essere competitivi anche in campo internazionale. Il Napoli non ha intenzione di tirarsi indietro, ma di programmare con cura la prossima stagione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, l’esterno offensivo del Como, Gabriel Strefezza, sarebbe nel mirino di diversi club della Serie A. Una crescita esponenziale per il calciatore brasiliano che sta continuando a brillare sotto la gestione di Cesc Fabregas.

Le prossime settimane saranno decisive per allestire una rosa competitiva per innalzare il tasso tecnico della squadra azzurra. Antonio Conte dovrà prendere la miglior decisione in vista del futuro, ma ora è concentrato per vincere lo Scudetto alla guida del Napoli.

Un duello a distanza con l’Inter per trovare così i migliori innesti per la prossima stagione. Il presidente De Laurentiis è intenzionato a trovare così il vero erede di Kvara per incassare anche i tanti milioni richiesti per la cessione di Osimhen. L’attaccante nigeriano sarà l’ago della bilancia anche per la prossima campagna acquisti: attualmente è in prestito al Galatasaray, ma uno degli obiettivi per l’attacco partenopeo potrebbe essere anche Gabriel Strefezza. Tutto può cambiare velocemente in casa Napoli per provare ad anticipare la folta concorrenza per il brasiliano.