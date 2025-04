Napoli, rinforzo in avanti dal Torino: affare a basso costo

Il Napoli si sta guardando attorno ed in tal senso attenzione al colpo che può arrivare direttamente dal Torino, avversario questa sera. Si tratta di un affare a basso costo dal potenziale molto interessante.

In vista dell’estate Giovanni Manna ha già avuto, da parte di Aurelio De Laurentiis compito e mandato di trovare i giusti rinforzi per pensare ad una squadra ancora competitiva ad altissimi livelli. Nonostante gli impegni che aumenteranno in maniera fisiologico visto che la UEFA Champions League è già praticamente conquistata. Ed è probabilmente proprio questa la richiesta di Antonio Conte, condizione imprescindibile per restare dal momento che si tratta di un allenatore assetato di vittorie e che non è mai appagato da questo punto di vista.

Tra poco meno di un’ora, però, la parola passerà ancora una volta al campo, con il Napoli che ospiterà allo stadio Diego Armando Maradona un Torino con l’obiettivo dichiarato di mandare un ulteriore segnale in vista di questa lotta a dir poco entusiasmante. Proprio con i granata, però, si potrebbero intrecciare i destini in sede di calciomercato in estate. Si tratta di un affare a basso costo che, però, può avere un impatto davvero di alto profilo sulla realtà partenopea. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che sono molto importanti.

Napoli, occhi puntati in casa Torino: le ultime notizie

E’ stata un’altra stagione sicuramente non esaltante per i granata, che ha dovuto fare i conti con molti problemi ed a cui è sempre mancata la zampata per potersi inserire ai piani alti della classifica. In tal senso, stando a quanto raccontato dal Corriere di Torino, emerge un retroscena relativo a gennaio. Il Napoli, infatti, avrebbe seriamente potuto prendere Elmas. Era, infatti, forte la volontà del macedone di tornare all’ombra del Vesuvio, ma i partenopei hanno preferito percorrere altre vie, concentrati come erano su altre trattative.

Classe 1999, si tratta di un calciatore a dir poco prezioso ed anche al Torino ha dimostrato tutto il suo valore. A fine stagione, a quanto pare, i granata non sembrano intenzionati a riscattare Elmas dal Lipsia per 17 milioni. Per questo motivo il nome di Elmas potrebbe tornare d’attualità per il Napoli, visto che i tedeschi non intende puntare su di lui. Per questo può diventare una grande occasione anche in termini economici per il club di De Laurentiis.

Nel Napoli di Conte, infatti, potrebbe agire sia da esterno di fascia sulla sinistra che da seconda punta, oltre che come mezzala all’occorrenza nelle gare in cui dovesse aver bisogno di rifiatare Scott McTominay come interno di inserimento. Attenzione, dunque, a questa pista per la prossima estate.