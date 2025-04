Napoli: ha convinto Conte, Manna lo prende dalla Roma

C’è entusiasmo in casa partenopea. E lo Scudetto potrebbe portare il tecnico a restare. La dirigenza ha già un regalo per il leccese

La situazione in casa Napoli si è completamente ribaltata. Dopo le difficoltà avute le scorse settimane, ora i partenopei stanno vivendo un momento molto positivo. Il primo posto è praticamente realtà ed ora lo Scudetto è assolutamente possibile. Il calendario è assolutamente favorevole e a questo punto è tutto in mano ai partenopei. La speranza degli azzurri è quella di poter riuscire a chiudere il discorso in poco tempo sfruttando anche il momento difficile dell’Inter.

Ma in casa Napoli si guarda anche al calciomercato. Sappiamo come i partenopei vogliono convincere Conte a restare e per questo motivo si è pronti a piazzare diversi colpi. C’è un calciatore che sembra avere convinto in modo definitivo il tecnico leccese e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per aver un quadro più chiaro e capire se questa opzione potrà diventare realtà oppure no.

Calciomercato Napoli: via libera per il colpo, i dettagli

Lo Scudetto è sicuramente un passo importante verso la conferma di Conte. Il tecnico leccese in passato ha lasciato da vincente, ma in casa partenopea c’è la necessità di dare continuità al progetto e per questo motivo una sua permanenza fino al 2026 non è assolutamente da escludere. Soprattutto se Manna dovesse dare all’allenatore dei giocatori di assoluto livello per rendere la squadra ancora più completa.

E c’è un giocatore che sta convincendo molto il Napoli: parliamo naturalmente di Soulé. I quotidiani sportivi lo hanno eletto il migliore in campo contro l’Inter e il suo gol ha permesso ai partenopei di volare in testa alla classifica. Naturalmente non è assolutamente un colpo semplice da mettere a segno nel prossimo calciomercato. Ma il calciatore piace da tempo a Manna e vedremo cosa succederà.

Il Napoli ha intenzione di andare a rinforzare la squadra e il nome di Soulé è sicuramente uno di quelli importanti a livello di calciomercato estivo. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Mercato Napoli: Soulé resta un obiettivo

Soulé in questo momento rappresenta un obiettivo di calciomercato del Napoli. L’argentino, dopo un inizio non sicuramente facile, sta dimostrando di avere un livello alto e potrebbe dare una mano molto importante agli stessi partenopei.

Naturalmente il Napoli ora ha come priorità chiudere il campionato nel migliore dei modi. E Soulé potrebbe rappresentare il regalo Scudetto per i partenopei nel prossimo calciomercato.