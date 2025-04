Napoli, nuovo scambio con il PSG: decide Conte

Settimane decisive per chiudere subito i prossimi affari in vista della prossima edizione di Champions League. Spunta un nuovo scambio con il PSG dopo l’affare di gennaio con Kvara

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Il Napoli vuole essere determinante nelle ultime quattro giornate di Serie A, ma non dimenticherà le prossime mosse strategiche per innalzare il tasso tecnico della rosa del futuro. Spunta un nuovo affare con il PSG: ecco il dettaglio sorprendente.

La dirigenza partenopea è al lavoro per continuare ad innalzare il tasso tecnico all’interno della rosa del futuro. Antonio Conte dovrà prendere la miglior decisione possibile, ma ora continua a pensare allo Scudetto. L’allenatore del Napoli vorrebbe regalare subito un nuovo trionfo alla squadra partenopea dopo soltanto pochi mesi dal suo insediamento sulla panchina azzurra. Saranno mesi intensi per programmare la prossima campagna acquisti: spunta un nuovo affare con il PSG, che scambio suggestivo in ottica futura.

Calciomercato Napoli, l’intreccio con il PSG: la verità a sorpresa

Una nuova soluzione immediata in estate per rivoluzionare così la rosa del Napoli. Tutto può cambiare improvvisamente in sede di calciomercato per un nuovo affare sorprendente: ecco l’annuncio del portale spagnolo, conosciamo subito tutti i dettagli.

Come svelato dal portale, pasionfutbol, c’è un duello a distanza tra PSG e Manchester United per strappare al presidente De Laurentiis il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Da anni in maglia azzurra, è diventato nuovamente l’uomo mercato in casa Napoli. Spunta così l’idea di un possibile scambio con il club parigino dopo il trasferimento di Kvara: nel mirino ci sarebbe Goncalo Ramos, l’attaccante portoghese che non riesce più a trovare spazio con Luis Enrique.

Un’alternativa interessante a Romelu Lukaku che continuerà la sua avventura in maglia azzurra. Voluto a tutti i costi da Antonio Conte, il belga ha segnato gol decisivi durante le ultime settimane. Conte cercherà di chiudere subito la pratica Scudetto per poi pensare alla prossima stagione. Nelle ultime settimane è stato accostato anche a Milan e Juventus, ma l’ultima parola spetterà allo stesso allenatore leccese che affronterà proprio la squadra della sua città nella prossima giornata di Serie A.

Una voglia immensa per arrivare fino in fondo senza dimenticare la prossima campagna acquisti: ormai ci siamo per arrivare fino in fondo. Spunta l’affare decisivo con il PSG: Lobotka può dire subito addio in estate per una nuova rivoluzione di Conte.