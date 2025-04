Napoli, tegola Anguissa per Conte: stop più lungo del previsto

Il Napoli dopo la vittoria di ieri fa i conti sull’allarme che riguarda le condizioni di Zambo Anguissa dopo l’infortunio che ha subito ieri. Lo stop, infatti, si potrebbe rivelare in realtà molto più lungo del previsto.

E’ forse il momento più esaltante di tutta la stagione per la squadra di Antonio Conte. Dopo aver a lungo guidato la classifica in Serie A e dopo aver ricoperto anche il ruolo dell’inseguitrice, quando siamo ormai giunti a quattro giornate dalla fine il Napoli è saldamente, anche in maniera sorprendente, al primo posto. Gli azzurri hanno sfruttato come meglio non potevano la flessione dell’Inter, guadagnando sei punti in due giornate e portandosi avanti adesso con un margine di tre punti.

Come ribadito anche da Conte e dai calciatori, il Napoli però adesso non può in nessun modo mollare. Anzi, nelle prossime partite dovrà spingere ancora una volta ed ancora di più il piede sull’acceleratore. Proprio ora che il sogno è così vicino. In tal senso, però, non ci voleva la tegola rappresentata dall’infortunio che contro il Torino ha fermato Frank Zambo Anguissa. Sembrava una cosa di lieve entità, ma a quanto pare le cose potrebbero essere più delicate di così. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano dall’infermeria di Castel Volturno.

Infortunio Anguissa: le ultime sui possibili tempi di recupero

Per quanto sia Billing che Billy Gilmour diano ottime garanzie, l’impatto che può avere il camerunese davvero non ha eguali nell’economia di gioco di questo Napoli. Anche perché ha aggiunto al suo repertorio fatto di tantissime corse e di recuperi palla anche gol ed assist grazie allo straordinario lavoro di Antonio Conte e del suo staff. Francesco Modugno di Sky Sport, in una intervista a Radio Marte, ha fatto un po’ il punto su quelle che sono le attuali condizioni di Zambo Anguissa.

Era sembrata inizialmente una cosa di lieve entità. Una semplice botta. Come confermato dall’inviato della nota emittente satellitare, effettivamente è questa la diagnosi. Ma c’è un campanello d’allarme. Per quanto, infatti, non sia nulla di grave, a preoccupare è il precedente che riguarda Leonardo Spinazzola. Colpito duramente in una amichevole con la Puteolana, ha impiegato quasi un mese per rientrare. E’ questo lo spauracchio che in questo momento spaventa maggiormente in casa Napoli.

La speranza di tutti è che per Anguissa i tempi di recupero possano accorciarsi, contando anche sulla sua straordinaria mole fisica e sul suo spirito di sacrificio, dal momento che per niente al mondo si perderebbe questo scatto finale di Serie A che potrebbe consegnare al Napoli il quarto Scudetto della sua storia. Il secondo a livello personale.