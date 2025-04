Napoli, affare in entrata dal Bologna: annuncio e svolta

Il Napoli in maniera inattesa fa i conti con una svolta non di poco conto con un affare che può arrivare direttamente dal Bologna. Arriva l’annuncio che cambia la situazione e che rappresenta una svolta significativa.

Quanto sta facendo il Bologna in questa stagione, dopo la prodigiosa conquista della Champions League in quella precedente, è impressionante. Vincenzo Italiano non solo è riuscito a ripetere quanto fatto da Thiago Motta in termini di posizione in classifica (almeno fino a questo momento), ma ci ha aggiunto anche una storica finale di Coppa Italia. In un contesto del genere, è del tutto inevitabile che tutte le stelle di questa squadra siano con gli puntati su di loro di tutte le big del nostro calcio.

Anche il Napoli sta seguendo diversi profili del Bologna in vista della prossima sessione estiva, fondamentale per convincere Antonio Conte a restare e per tenere alta l’asticella delle aspettative e degli obiettivi stagionali. In tal senso, però, adesso arriva una svolta importante da questo punto di vista, dal momento che un annuncio da parte dell’amministratore delegato cambia tutto e può dirci come stanno realmente le cose a riguardo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, augurando a tutti una buona lettura.

Napoli, occhi in casa Bologna: annuncio dell’amministratore delegato

Come è noto, il Napoli in casa Bologna ha messo gli occhi sostanzialmente su due giocatori. Il primo è Lewis Ferguson, che potrebbe essere un innesto di assoluto profilo per la linea mediana. Si tratta di un calciatore che è perfetto ed utile in entrambe le fasi di gioco. Ma è un altro il grande obiettivo di Giovanni Manna, da quel che trapela, che arriva direttamente dai felsinei. Si tratta, come tutti ormai sanno, di Riccardo Orsolini, all’ennesima grande stagione e pronto finalmente al grande salto.

Proprio a proposito del numero 7 ex Ascoli si è pronunciato Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, nell’ambito di una intervista concessa a RAI Radio 1. Come da lui spiegato, in passato ci sono state delle offerte per Orsolini, tutte respinte. Ma la seconda parte del suo intervento è stata a dir poco significativa. Ha annunciato, di fatto, che tra i rossoblu non ci sono calciatori incedibili. Che tradotto in altri termini vuol dire che, davanti alla giusta offerta, tutti i calciatori potrebbero salutare.

Il Napoli, in tal senso, è avvisato da questo punto di vista e sa che se c’è l’esigenza di affondare il colpo una quadra si può trovare per un calciatore come Orsolini che si sa rendere estremamente prezioso anche in fase di contenimento, oltre ad essere letale sotto porta.