Napoli, rinnovo Meret bloccato: nuovo portiere dalla Romania

Il Napoli mette nel mirino un nuovo innesto in vista dell’estate. Si tratta del nuovo portiere che può arrivare direttamente dalla Romania nel caso in cui non si dovesse sbloccare in tempo la questione legata al rinnovo di Alex Meret.

Il rendimento che ha avuto fino a questo momento nella stagione in corso Alex Meret è stato di altissimo profilo, dal momento che ha spesso tolto, come si suole dire, le castagne dal fuoco alla squadra di Antonio Conte. Rappresentando uno dei segreti della linea di difesa meno battuta di tutta la Serie A. In tal senso, però, non si può di certo ignorare la questione che gravita attorno alla trattativa per il suo rinnovo, con il contratto che scade questa estate. Con il rischio di vederlo partire a parametro zero.

Sarebbe, ovviamente, un danno enorme per tutto il Napoli, soprattutto perché si tratta di un calciatore che, attraversando tanti periodi bui e tante critiche, è diventato poi a tutti gli effetti un veterano di questa squadra. In tal senso, però, gli azzurri non possono permettere di restare ad aspettare l’evoluzione degli eventi e per questo motivo adesso ha messo nel mirino un nuovo rinforzo che arriva direttamente dalla Romania e che può essere un profilo di estremo valore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, occhi in Romania per il nuovo portiere: le ultime

Colui che, eventualmente, dovrà farsi carico dell’eredità di Alex Meret si troverà ad essere sotto pressione. Ancor di più se si tiene in considerazione il rendimento avuto di recente. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, emerge un nuovo nome per il futuro della porta del Napoli. Si tratta di Stefan Tarnovanu, portiere dall’enorme talento in forza alla Steaua Bucarest (FCSB), club con il quale si è messo in mostra nelle gare europee. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il calciatore ha, nel suo contratto, una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, ma il presidente del club rumeno accetterebbe, a quanto pare, anche una proposta da 5 milioni vista la situazione a dir poco delicata dal punto di vista economico e finanziario che sta vivendo la Steaua Bucarest. Pare in tal senso che siano anche già partite le trattative tra i due club, con il Napoli che potrebbe anche pensare di prendere Tarnovanu a prescindere dalla situazione di Meret.

Potrebbe, infatti, agire da secondo portiere, per ambientarsi con la realtà di Napoli e per permettere ad Antonio Conte di capire se potrà essere per davvero lui il futuro della porta azzurra.