Napoli, rivoluzione Conte: nuovo modulo per lo Scudetto

Il Napoli è pronto a scendere subito in campo per conquistare altri tre punti d’oro per lo Scudetto. Spunta la nuova rivoluzione di Conte: la soluzione del modulo

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Il Napoli è stato protagonista fino alla fine di una stagione clamorosa dopo la prima sconfitta di Verona. Conte ha saputo subito rivoluzionare il modulo cambiando spesso uomini senza problemi. Rispetto al passato l’allenatore salentino è diventato meno integralista passando dalla difesa a tre a quella a quattro.

Saranno giorni intensi a Castel Volturno per continuare a collezionare vittorie in Serie A per raggiungere il sogno chiamato Scudetto. Un testa a testa emozionante proprio con l’Inter, che sarà impegnata nella semifinale d’andata di Champions League a Barcellona. Una nuova voglia di arrivare fino in fondo per conquistare il Tricolore: gli azzurri ora scenderanno in campo allo Stadio Via del Mare per una sfida ostica. I salentini dovranno ancora centrare la salvezza: sarà una sfida ricca di spunti per vari motivi. Spunta la nuova decisione di Conte sul sistema di gioco da adottare contro i leccesi.

Napoli, la svolta per Antonio Conte: la nuova soluzione

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a cambiare ancora una volta pelle. Spunta il nuovo modulo in vista dell’ostica trasferta di Lecce con i salentini che dovranno salvarsi. Una nuova prova di forza per Antonio Conte che potrebbe inserire Raspadori dal primo minuto con lo spostamento di McTominay come ala sinistra.

Possibile turno di riposo per Spinazzola, mentre in difesa è pronto a tornare titolare Rafa Marin dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno che rischia di finire anzitempo la stagione. Una nuova decisione per continuare a collezionare vittorie decisive in Serie A: mancano ancora quattro gare per conquistare i dieci punti decisivi per l’artimetica Scudetto. L’Inter è distante di tre lunghezze dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Roma: i nerazzurri rischiano di restare a mani vuote dopo una stagione incredibile.

Una nuova rivoluzione in casa Napoli per raggiungere così un obiettivo che non era nei programmi iniziali del club di De Laurentiis. Ecco la nuova idea del sistema di gioco: Raspadori è pronto a scendere in campo dal primo minuto in coppia con Lukaku. Gli azzurri continuano a sognare: ora sempre di più.