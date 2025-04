Napoli: blitz di Manna, incontro e colpo chiuso

Il direttore sportivo è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. E in queste ultime ore è nata una nuova ipotesi: i dettagli

Lo Scudetto ora è l’obiettivo principale in casa Napoli. Ma Manna prosegue il suo lavoro per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. La permanenza del tecnico al termine della stagione non è certa e per questo motivo la dirigenza sta lavorando per convincere l’allenatore a rimanere. Per farlo ci vorranno dei giocatori di assoluto livello e nelle ultime ore sono arrivate delle novità importanti.

Secondo le informazioni di Mirko Nicolino, a margine di un evento c’è stato un incontro tra Manna e un possibile obiettivo nel prossimo calciomercato. Una semplice chiacchierata tra i due che non può significare molto. Ma non è da escludere che il direttore sportivo abbia sondato un po’ il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore piace molto anche a Conte e per questo motivo un tentativo reale da parte dei partenopei è da tenere in considerazione.

Napoli: Manna lo incontra, i dettagli

Il direttore sportivo dei partenopei si sta muovendo concretamente per andare a rinforzare la rosa. Nelle scorse settimane un viaggio a Londra per fare un punto della situazione e nella giornata odierna un incontro con un possibile obiettivo. I due si conoscono da tempo e quindi sembra essere un semplice saluto. Ma non è da escludere che Manna possa avere fatto un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Il Napoli segue da vicino Gatti e la chiacchierata con Manna potrebbe rappresentare anche una svolta in questa possibile trattativa di calciomercato. Il centrale non ha ancora risolto i dubbi sul rinnovo con la Juventus. Si attende il nuovo allenatore e poi saranno prese tutte le decisioni del caso. Conte lo segue e il direttore sportivo si sta muovendo per accontentarlo.

Gatti, al momento, è una semplice ipotesi per il Napoli. I partenopei stanno lavorando per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte e il centrale della Juventus rappresenta una possibilità di assoluto livello.

Calciomercato Napoli: Gatti resta un obiettivo

Per il momento il centrale è impegnato a recuperare dall’infortunio e chiudere la stagione con la Juventus. Poi si guarderà al calciomercato e il Napoli per Gatti resta una possibilità da tenere in considerazione.