Osimhen al Galatasaray, tre pedine di scambio per il Napoli

Per la permanenza di Victor Osimhen al Galatasaray arriva una svolta importante. I turchi propongono tre pedine di scambio per convincere il Napoli a lasciare andare l’ex bomber del Lille.

Questa estate tornerà di attualità il nome di Victor Osimhen, che a meno di clamorose e di impreviste sorprese andrà via dal Napoli. Il suo rapporto con il club partenopeo, in particolar modo nella figura di Aurelio De Laurentiis, è ormai logoro dopo quanto di surreale è accaduto la passata stagione. Al Galatasaray è riuscito a confermarsi come uno dei bomber più forti e letali d’Europa per fortuna anche degli azzurri, che questa estate torneranno a chiedere a gran voce il pagamento della clausola rescissoria a tutti i club esteri (in Italia non vale) che si approcceranno al nigeriano.

In tal senso, ci sarà da divertirsi dal momento che sarà anche una guerra di nervi tra tutte le parti in causa. Da quel che si sa, l’intenzione del Napoli è quello di cederlo possibilmente prima del 30 giugno per archiviare nel minor tempo possibile una situazione che potrebbe condizionare un altro calciomercato. In tal senso, per la cessione di Victor Osimhen si possono seriamente aprire le porte del Galatasaray. I turchi, infatti, sembrano intenzionati a proporre al Napoli ben tre pedine di scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Osimhen al Galatasaray: triplo scambio per accontentare Conte

E’ chiara la volontà da parte del Galatasaray di fare il possibile per trattenere il nigeriano. Il problema principale da questo punto di vista è rappresentato dalla clausola rescissoria da 75 milioni di euro, troppo alta per le finanze del Gala. In tal senso, arriva adesso una svolta significativa. Stando a quanto considerato dal giornale turco Milliyet, il Galatasaray pur di assicurarsi le prestazioni di Osimhen sarebbe disposto ad inserire ben tre calciatori come pedine di scambio.

Il primo nome che può tornare utile per il Napoli è quello di Davinson Sanchez, roccioso difensore colombiano che ha già lavorato con Antonio Conte ai tempi del Tottenham. Grande fisicità e velocità in campo aperto, può tornare comodo al Napoli. Altre due sono, però, come detto, le pedine che possono rientrare in questa maxi operazione. Attenzione in tal senso a Baris Alper Yilmaz, talentuosa ala sinistra che ha tanti gol ed assist nelle corde.

Attenzione però anche al nome di Yunus Akgun, ala destra e terzo calciatore che il Galatasaray sarebbe disposto a dare al Napoli pur di assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen. Basandoci sulle valutazioni di Transfermarkt, Sanchez e Yilmaz valgono intorno ai 20 milioni, mentre Akgun 12. Complessivamente, dunque, potrebbero comunque non bastare per il Napoli queste tre pedine di scambio.