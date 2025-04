Napoli, emergenza in difesa: Conte cambia ancora modulo

Antonio Conte sta facendo i conti con una situazione di emergenza, l’ennesima, per quanto riguarda la linea di difesa del suo Napoli. Per questo motivo il tecnico può pensare a delle novità non di poco conto anche in termini di modulo.

L’infortunio occorso a Juan Jesus nella partita contro l’Empoli è stata l’unica nota stonata, di fatto, di una partita ai limiti della perfezione per il Napoli. Il brasiliano, nel corso di questa stagione, ha guadagnato via via la fiducia sicuramente da parte del tecnico Antonio Conte, ma anche dei tifosi. Che sono tornati ad ammirarlo e ad elogiarlo dopo le difficoltà della passata stagione, in cui spesso finiva a causa dei suoi errori sul banco degli imputati. Fondamentale, da questo punto di vista, la disciplina tattica in fase difensiva che il tecnico è riuscito a trasmettere.

Con lui ed Alessandro Buongiorno fuori per infortunio, di fatto il Napoli si trova privo di difensori che possano andare ad occupare in maniera naturale il ruolo di centrale di sinistra. Restano solo due difensori in quella zona: Rrahmani e Rafa Marin. Con quest’ultimo che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio. Mai dal primo minuto in Serie A. In tal senso, per far fronte a questa emergenza in difesa, Antonio Conte può pensare di cambiare ancora una volta modulo per il suo Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Conte cambia ancora faccia al suo Napoli? Le ultime notizie

A sottolineare la situazione per quanto riguarda la linea di difesa è l’edizione odierna del quotidiano “Il Mattino“, che spiega come ci siano varie soluzioni. La prima, ovviamente, risponde al nome di Rafa Marin, che andrebbe a completare la linea accanto a Rrahmani. Attenzione, però, anche a delle altre soluzioni a sorprese. In primis la possibilità di vedere adattati nel ruolo di difensore centrale Di Lorenzo o Mathias Olivera. Entrambi a volte hanno giocato lì, con il secondo che lo fa abitualmente in Nazionale.

In conclusione, però, attenzione all’ipotesi di un cambio di modulo e di un ritorno alla difesa a tre. Che si potrebbe andare a strutturare con Di Lorenzo e Mathias Olivera che andrebbero ad agire da braccetti rispettivamente a destra ed a sinistra. Con Pasquale Mazzocchi che, dopo l’ottima prova offerta con l’Empoli, potrebbe essere riproposto largo a destra. O magari anche terzino, con Di Lorenzo dirottato da centrale.