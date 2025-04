Napoli, Conte chiude per l’attaccante: Juve anticipata

Il ds Manna vorrebbe subito chiudere per il colpo in attacco. Spunta il nuovo attaccante per il futuro: ecco la mossa a sorpresa di Antonio Conte

L’allenatore del Napoli è stato accostato alle big italiane, come Milan e Juventus, ma la dirigenza partenopea potrebbe così avere la meglio per accontentarlo sul fronte calciomercato.

Saranno settimane intense per programmare la prossima stagione. Il Napoli è pronto a svelare le prossime mosse di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. La squadra azzurra è proiettata al duello a distanza con l’Inter per continuare a sognare in grande: spunta un nuovo affare in attacco per anticipare la Juventus. Un momento decisivo per pensare già al futuro con nuovi risvolti in vista della prossima stagione: ecco la mossa a sorpresa in ottica futura. Conosciamo tutti i dettagli in casa azzurra: il ds Manna è pronto a sferrare l’assalto vincente.

Calciomercato Napoli, affare per il futuro: Conte l’ha scelto

Il ds Manna cercherà così di avere la meglio per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il Napoli vuole sognare in grande: ecco la mossa strategica di Antonio Conte a supporto del presidente De Laurentiis.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, la Juventus tiene d’occhio l’attaccante del Lecce Nikola Krstovic per rinforzare il reparto offensivo della formazione bianconera. Conte vorrebbe subito avere a disposizione l’alternativa a Romelu Lukaku: c’è anche il Napoli sulle proprie tracce.

L’attaccante montenegrino è stato accostato ai bianconeri dopo un contatto con Igor Tudor a centrocampo durante la sfida tra Juventus e Lecce. Spunta così un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato per svoltare in Serie A. Una crescita esponenziale per il talentuoso attaccante dei salentini: ecco la mossa a sorpresa per la prossima stagione.

Krstovic è pronto a compiere il definitivo salto di qualità vestendo la maglia della big italiana. La Juventus è in pole, ma il ds Manna cercherà di accontentare lo stesso Antonio Conte. Spunta una nuova destinazione a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: l’attaccante del Lecce continua ad essere concentrato per nuove sfide in carriera.

Un nuovo colpo di scena per anticipare anche la dirigenza bianconera, che dovrà pensare ad innesti di caratura internazionale in vista della prossima stagione. Ormai ci siamo per una nuova sfida a distanza con la Juventus: Conte l’ha scelto per il futuro come alternativa a Romelu Lukaku. Un nuovo intreccio di qualità per puntellare l’attacco del Napoli.