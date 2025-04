Infortunio Buongiorno: Napoli in ansia, i tempi di recupero si allungano

In casa partenopea l’infermeria resta uno dei temi all’ordine del giorno. Per il difensore centrale, però, non ci sono buone notizie

La vittoria contro l’Empoli ha riportato entusiasmo, ma in casa Napoli c’è un tema infortuni da affrontare. L’infermeria continua ad essere piena e potrebbe non svuotarsi in breve tempo. Come riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, Juan Jesus in giornata si sottoporrà a degli esami medici per capire meglio l’entità del suo problema. Le sensazioni non sono positive e il rischio è quello di uno stop non sicuramente breve.

Da capire anche la situazione Buongiorno. Il centrale, che ha saltato l’Empoli, è ai box per una tendinopatia all’adduttore. Conte si augura che possa riprendersi ad allenarsi già nei prossimi giorni. Ma si tratta di un infortunio fastidioso e che rischia di creare non pochi problemi allo stesso giocatore. Quindi la possibilità di uno stop un po’ più lungo del previsto non è da escludere. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche del Napoli sul difensore.

Napoli: infortunio Buongiorno, le ultime

L’infortunio Buongiorno è quello che è destinato a tenere banco in casa Napoli nei prossimi giorni. Sappiamo come Juan Jesus non sarà a disposizione contro il Monza. Conte spera di poter recuperare l’ex Torino, ma si tratta davvero di una ipotesi molto remota tanto che si parla di un possibile esordio dall’inizio di Rafa Marin in campionato.

L’edizione odierna de Il Mattino conferma come Buongiorno potrebbe iniziare ad allenarsi in settimana e poi bisognerà capire l’evoluzione dell’infortunio. La tendinopatia non permette di dare dei tempi di recupero precisi. Il rischio che diventi qualcosa di più grave c’è e per questo motivo in casa Napoli non si vogliono prendere dei rischi inutili. Il difensore rientrerà a disposizione solo una volta smaltito il problema fisico e vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà.

La partita contro il Monza non nasconde molte insidie considerata la classifica dei brianzoli e Conte potrebbe optare per non prendersi dei rischi con Buongiorno. L’ipotesi di una panchina o addirittura di una non convocazione per poi utilizzarlo il prossimo weekend è assolutamente da tenere in considerazione.

Ultime Buongiorno: quando rientrerà a disposizione

Ad oggi abbiamo dei dubbi sulle condizioni di Buongiorno. Le possibilità di vederlo in campo contro il Monza sono quasi pari a zero perché da parte del Napoli non c’è alcuna intenzione di prendersi dei rischi inutili e dover fare i conti magari con qualche ricaduta e uno stop più lungo.

L’ipotesi più probabile ad oggi resta quella del rientro, almeno in panchina contro il Torino. Il Napoli nel rush finale vuole contare su Buongiorno e per questo motivo non saranno presi dei rischi inutili.