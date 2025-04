Napoli: Osimhen finanzia il bomber, Manna lo prende in Bundesliga

Nonostante la condizione di Lukaku sia in crescita, i partenopei proseguono la caccia al nuovo bomber. E c’è un nome da tenere in considerazione

Il Napoli lavora al nuovo bomber. Lukaku sta dimostrando di essere assolutamente all’altezza, ma serve un vice di livello e per questo motivo la società da tempo si sta muovendo in modo concreto per andare ad individuare i calciatori giusti da portare alla corte di Antonio Conte. E uno potrebbe arrivare grazie a Osimhen. La cessione del nigeriano, soprattutto con la clausola rescissoria, consentirebbe di finanziare il colpo in attacco.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Germania, il club sarebbe disposto a cedere il calciatore per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Molto probabilmente l’affare si chiuderà per una valutazione inferiore nel prossimo calciomercato e per questo motivo il Napoli potrebbe decidere di affondare il colpo solo dopo aver ceduto Osimhen. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma si tratta di un profilo che piace molto ai partenopei e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si evolverà il tutto.

Calciomercato Napoli: occhi in Germania, i dettagli

Il Napoli da tempo è al lavoro per soddisfare le richieste di Antonio Conte. Sappiamo come il tecnico punta a rimanere, ma solo a determinate condizioni e per questo motivo si sta provando a portare in azzurro calciatori in grado di alzare ancora più il livello della rosa e c’è un nome che potrebbe davvero fare a caso del club azzurro.

Dalla Germania confermano che Ekitike è praticamente destinato a lasciare l’Eintracht Francoforte nella prossima sessione di calciomercato e il Napoli un pensierino potrebbe farlo soprattutto in caso di cessione di Osimhen. La valutazione del club tedesco è sicuramente molto importante (si parla di 100 milioni di euro) e quindi bisognerà prima dire addio al nigeriano e poi valutare l’altra opzione in entrata.

Il Napoli è pronto a valutare Ekitike per il prossimo calciomercato. I tedeschi hanno la volontà di far fare al calciatore un salto di qualità importante e i partenopei sono una squadra molto importante per lo stesso calciatore. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle riflessioni. Infatti, su Ekitike c’è una concorrenza importante e non sarà affatto semplice battere la concorrenza.