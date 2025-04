Napoli, occhi in casa Boca: sorpresa per il nuovo attaccante

Il Napoli ha puntato gli occhi in maniera importante in casa Boca Juniors ed in tal senso emerge un nome nuovo per il reparto avanzato che può davvero essere l’ideale per il futuro del reparto avanzato di Antonio Conte.

Il futuro degli azzurri è ancora tutto da scrivere ed in maniera inevitabile si deve giocare su più tavoli, come si suole dire. La priorità, in tal senso, è sicuramente rappresentata dal campo, vista la lotta punto a punto con l’Inter per lo Scudetto, ma ovviamente una grande squadra deve anche pianificare e programmare il proprio futuro. E da questo punto di vista non si può prescindere dal calciomercato. Dal momento, infatti, che ci saranno più impegni nella prossima annata, occorre allungare la rosa in maniera inevitabile.

Servono dei rinforzi per poter restare competitivi in Serie A e provare anche a ben figurare in Champions League, dal momento che la qualificazione alla massima competizione europea sembra cosa fatta, allo stato attuale delle cose. In tal senso, il Napoli pone gli occhi in casa Boca Juniors, dal momento che da lì può arrivare un rinforzo di alto profilo che riguarda il reparto avanzato. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista, dal momento che si tratta di un nome che può rivelarsi interessante.

Napoli, nuovo attaccante dal Boca Juniors: affare da 10 milioni

Come è noto, storicamente il Boca Juniors è da sempre una autentica fucina di talenti e di calciatori dall’enorme potenziale. Ed in tal senso da lì emergono spesso dei calciatori che poi arrivano alla consacrazione una volta sbarcati in Europa. In tal senso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, dei club di Serie A si stanno muovendo sulle tracce di Brian Aguirre, esterno d’attacco mancino argentino che può fare per davvero al caso del Napoli.

Il Napoli già in passato è stato accostato a questo calciatore dai media argentina e da questo punto di vista, anche se il giornalista turco non ha esplicitamente fatto il nome degli azzurri, potrebbe riferirsi proprio a questa realtà. Il Boca Juniors valuta questo talento 10 milioni di euro, ed è una cifra decisamente alla portata del Napoli. E’ un classe 2003 ed ha dei margini di miglioramento davvero enormi.

Brian Aguirre può agire sicuramente da ala sinistra, che rappresenta il suo ruolo ideale, ma all’occorrenza si può dirottare con ottimi risultati anche sul versante destro. Il Napoli ci potrebbe seriamente pensare, dal momento che viene segnalato come uno dei talenti più puri di tutto il calcio in Sud America.