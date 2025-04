Infortunio Juan Jesus, tegola per Conte: stop più lungo del previsto

Infortunio Juan Jesus, la notizia ha lasciato di stucco tutti, da Antonio Conte fino ad arrivare ai tifosi, e le prime indiscrezioni sulla natura del problema non sono particolarmente incoraggianti. Lo stop è più lungo del previsto.

Nella notte fantastica di ieri allo stadio Diego Armando Maradona l’infortunio di Juan Jesus è stata praticamente l’unica nota stonata. Il giocatore brasiliano ha dovuto alzare bandiera bianca ed al suo posto, dando ottime risposte, è entrato Rafa Marin. Il KO dell’ex Roma ed Inter è reso ancora più grave dal fatto che fermo ai box c’è anche Alessandro Buongiorno, il titolare del ruolo. Ancora una volta, dunque, in vista della partita contro il Monza Antonio Conte dovrà fare i conti con una situazione davvero di emergenza in difesa.

Siamo al cospetto di un calciatore che, partito in sordina e con i mal di pancia nei suoi confronti di una buona parte della tifoseria dopo la passata stagione, ha dimostrato anche quest’anno il suo valore. Rivelandosi prezioso e giocando una fetta enorme di partite a causa dei diversi problemi avuti da Alessandro Buongiorno. Puntuale, preciso e concentrato in ogni chiusura. Il suo infortunio ha gettato in allarme tutto il Napoli e le ultime notizie sulle sue condizioni non sono particolarmente incoraggianti e positive. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Infortunio Juan Jesus, tegola: le ultime sulle sue condizioni

Contro il Monza ci saranno sicuramente, a meno di sorprese, Di Lorenzo (che rientra dalla squalifica), Amir Rrahmani e Mathias Olivera, tornato ad essere splendente e decisivo in ogni zona di campo. I dubbi riguardano però chi sarà l’altro difensore centrale accanto all’ex Hellas Verona. Stando a quanto raccontato da Pasquale Tina, inviato di Radio Marte, si ha la sensazione che l’infortunio di Juan Jesus sia di natura muscolare. Si tratta di una tegola, visto che inizialmente si era pensato ad una botta.

Nella giornata di oggi, nel pomeriggio, saranno effettuati gli esami strumentali per stabilire l’entità del problema. Ma le sensazioni in tal senso non sono particolarmente incoraggianti. Come svelato però dallo stesso giornalista, per una notizia negativa ne arriva una positiva. A quanto pare, infatti, potrebbe farcela a recuperare per la partita contro il Monza Alessandro Buongiorno, che sarebbe fondamentale per la tenuta difensiva e per la solidità del Napoli. Per quanto Rafa Marin abbia fatto bene ieri, ha giocato troppo poco per dare adeguate garanzie.