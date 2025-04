Napoli, nuovo colpo da Bergamo: lo manda Gasperini

Il Napoli è pronto a sognare in grande per una nuova mossa a sorpresa in casa Atalanta. Gasperini è pronto a dire addio: ecco l’affare da Bergamo

Il presidente De Laurentiis cercherà di allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. L’obiettivo primario è quello di blindare lo stesso Antonio Conte, che potrebbe subito fare le valigie dicendo addio al Napoli. Spunta la svolta per l’affare da Bergamo: lo manda Gian Piero Gasperini.

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per innalzare il tasso tecnico della rosa del futuro. Sul taccuino del ds Manna ci sono tanti profili interessanti, ma tutto dipenderà anche dalla decisione che prenderà Antonio Conte. L’allenatore azzurro cercherà di regalare un nuovo trionfo ai tifosi: il sogno si chiama Scudetto, mentre la qualificazione alla prossima Champions League arriverà a breve in maniera aritmetica. Spunta una nuova mossa a sorpresa da Bergamo: può arrivare subito dopo questa stagione all’Atalanta.

Calciomercato Napoli, nuovo affare dall’Atalanta: la svolta

Il Napoli continuerà ad essere protagonista in Serie A e in campo internazionale. Urgono rinforzi di caratura internazionale per sognare ancora più in grande: spunta l’intreccio decisivo da Bergamo.

Come svelato dal portale serieanews, Charles De Ketelaere potrebbe essere una nuova idea di calciomercato per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. Al momento sembra una suggestione di mercato dopo che il ds Manna è stato ad un passo dal colpo Lookman nei mesi scorsi. Gasperini è pronto a salutare la squadra bergamasca al termine della stagione riportandola ancora una volta in Champions League. I tifosi hanno sognato lo Scudetto, ma il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per la squadra orobica che dovrà difendere la terza posizione.

Il talentuoso giocatore belga, dopo l’addio al Milan, ha trovato la giusta dimensione a Bergamo. La stagione è stata intervallata da momenti di alti e bassi: ora il suo futuro potrebbe essere in maglia azzurra. Conte dovrà prendere una decisione in ottica futura visto il suo forte accostamento alle big italiane, come Milan e Juventus.

Charles De Ketelaere è voglioso di una nuova sfida in Serie A: il talento belga dovrà terminare alla grande questa stagione per poi pensare al suo futuro. Il Napoli è sempre sulle tracce del sostituto di Kvara, che è volato al PSG a gennaio lasciando Antonio Conte. Un nuovo intreccio decisivo in maglia azzurra.