Scudetto compromesso: il Napoli di Conte è in ginocchio, il dato

Il sogno di alzare per la quarta volta nella propria storia lo scudetto potrebbe essere fortemente compromesso per il Napoli.

C’è infatti un dato che inchioda la formazione di Antonio Conte, che se vuole dare ancora filo da torcere all’Inter di Simone Inzaghi deve tornare ad essere quella squadra mattatrice di inizio stagione. Arrivati a questo punto della stagione, però, ci sta che i calciatori inizino a sentire non tanto la pressione quanto la stanchezza, soprattutto quella mentale, ed in questo caso dovrà essere bravo l’allenatore salentino a recuperare ognuno dei suoi uomini per questo intenso rush finale che potrebbe scrivere un’altra pagina importante della recente storia del Napoli.

Scudetto compromesso: il dato che inchioda il Napoli

Il Napoli di Antonio Conte è lì, a 3 punti dall’inter capolista. Il pareggio di Bologna, per come è maturato, ha lasciato un po’ l’amaro in bocca alla formazione partenopea, che avrebbe potuto agganciare l’Inter in testa alla classifica di Serie A. Nulla è ancora perduto, dato che mancano ancora 5 finali che gli azzurri puntano a vincere per soffiare il tricolore ai rivali nerazzurri.

Di questo passo, però, è difficile ipotizzare un Napoli campione d’Italia, anche perché il rendimento nell’ultimo periodo della formazione di Antonio Conte è stato tutt’altro che da primato. I giocatori sembrano essere stanchi, non tanto fisicamente quanto mentalmente, ed è principalmente su questo aspetto che l’allenatore salentino dovrà lavorare in queste settimane per mantenere viva la fiamma tricolore. A confermare questo netto calo degli azzurri un dato in particolare, che potrebbe addirittura condannare il percorso della squadra partenopea se non migliorato.

Questa mattina i colleghi del Corriere dello Sport hanno infatti analizzato il rendimento deludente dell’ultimo periodo del Napoli, che in 9 partite, su 27 punti disponibili, ne ha conquistati appena 12, neanche la metà, cadendo e perdendo per l’appunto punti soprattutto contro squadre che alla vigilia non avevano i favori dei pronostici.

Rincorsa Napoli per lo scudetto

Se il rendimento del Napoli dovesse continuare ad essere quello delle ultime 9 giornate, è difficile pensare che al termine di questo campionato la formazione di Antonio Conte si laureerà campione d’Italia, anche se i tanti impegni dell’Inter potrebbero favorire un po’ la situazione.

C’è comunque bisogno in generale di migliorare in questo rush finale, anche perché la differenza di andamento rispetto alla formazione di Simone Inzaghi è imbarazzante. Facendo un calcolo rapido dei punti conquistati dalla 19esima alla 31esima giornata di Serie A, il Napoli ha portato a casa 21 punti, posizionandosi al quinto posto di questa particolare classifica, dietro a Juventus, Bologna, Inter per l’appunto e Roma. Prendendo in considerazione solo i rivali allo scudetto, ovvero i nerazzurri, gli uomini di Antonio Conte hanno conquistato 6 punti in meno, tanti, troppi, che alla fine rischiano di pesare come un macigno sull’economica di questo campionato.