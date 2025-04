Napoli, colpo dal Portogallo: annuncio in radio, Inter beffata

Novità importanti per quanto riguarda il nuovo colpo dal Portogallo. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio in radio: De Laurentiis anticipa subito Marotta

Il ds Manna è molto attento ad ogni talento in giro per il mondo. Un nuovo affare decisivo per il giovane centrocampista portoghese pronto a sbarcare in maglia azzurra. Ecco il nuovo intreccio per sognare in grande: in diretta radio è arrivato l’annuncio decisivo. Tutto può cambiare a centrocampo con l’arrivo del giovane centrocampista classe 2004: ecco di chi si tratta.

La dirigenza partenopea continua a monitorare il fronte calciomercato per nuovi innesti di spessore internazionale. Anche l’Inter ha messo gli occhi sul talento puro: ecco l’affare decisivo in vista della prossima stagione per sostituire al meglio Anguissa in caso di partenza. Il ds Manna è molto attivo in questi mesi per allestire già una rosa competitiva da affidare ad Antonio Conte, che si siederà al tavolo con il presidente De Laurentiis per capire il suo futuro. Urgono rinforzi di qualità in ogni zona di campo: il Napoli lo sa bene. Spunta il nuovo affare in ottica futura: ecco la mossa a sorpresa dal Portogallo.

Calciomercato, l’annuncio per il nuovo affare a centrocampo: la svolta

Saranno mesi intensi in casa azzurra per allestire una rosa di livello internazionale. Spunta la nuova mossa a sorpresa dal club portoghese per chiudere subito per il nuovo colpo a centrocampo.

Come svelato dal giornalista Carlo Alvino, il Napoli è sulle tracce del centrocampista portoghese, Gustavo Sa, classe 2004. Scuola Porto, attualmente gioca nel Famalicao: un nuovo affare decisivo a centrocampo per beffare anche l’Inter che aveva pensato a lui per affidarlo subito a Simone Inzaghi.

Tutto dipenderà anche dall’addio o meno di Anguissa: è scattato il rinnovo automatico, ma il centrocampista azzurro è pronto a dire addio dopo l’exploit con la casacca del Napoli. Ha contribuito anche alla vittoria dello Scudetto tornando su ottimi livelli con Antonio Conte: in estate le strade potrebbero separarsi per iniziare una nuova avventura anche negli Emirati Arabi.

La volontà del giocatore sarà decisiva in ottica futura: Gustavo Sa abbina quantità a qualità nella zona centrale di campo. Può ricoprire più posizioni con il ds Manna che cercherà di anticipare la folta concorrenza già asfissiante sul giovane portoghese. Un nuovo profilo da monitorare costantamente per alzare il tasso tecnico della formazione azzurra.