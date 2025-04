Napoli: nuovo affare con il Milan, lo scambio convince Conte

I partenopei potrebbero chiudere una nuova operazione i rossoneri. Il tecnico leccese si attende dei rinforzi importanti per alzare la qualità della rossa

L’asse Napoli-Milan potrebbe rinforzarsi nei prossimi mesi. L’affare Okafor ha aperto un canale importante tra le due squadre destinato ad essere rafforzato nel futuro. Per il momento siamo nel campo delle indiscrezioni considerato che le priorità per i club sono altre, ma si sta lavorando con attenzione anche al calciomercato e per questo motivo non possiamo escludere una trattativa nel giro di poco tempo.

Secondo le informazioni di Schira, il Milan avrebbe seguito da vicino un giocatore di proprietà del Napoli. Una presenza che conferma l’interesse dei rossoneri. Ma a questo punto non è da escludere che i partenopei possano decidere di intavolare uno scambio nel prossimo calciomercato. Siamo ad oggi nel campo delle valutazioni anche se Moncada e Ibrahimovic sono pronti a muovere i primi passi per andare a chiudere una operazione simile durante l’estate.

Calciomercato Napoli: scambio con il Milan, le ultime

Il Milan ha intenzione di rifondare completamente la rosa. La stagione attuale è stata completamente fallimentare per i rossoneri e quindi si sta ragionando su come cambiare le sorti. La volontà del club è quella di ritornare agli albori di un tempo. Per farlo c’è bisogno di portare a casa giocatori di assoluto livello. E, secondo le informazioni di Schira, gli scout rossoneri sono andati a seguire da vicino un calciatore di proprietà del Napoli.

I rossoneri avrebbero messo nel mirino in ottica calciomercato estivo Caprile per la porta. Il Cagliari sembra essere intenzionato a riscattarlo per rivenderlo. Ma non è da escludere che alla fine il portiere non possa ritornare a Castel Volturno e magari ripartire da una squadra differente. E a quel punto il Milan potrebbe balzare in pole position. A quel punto il Napoli è pronto ad approfittare della situazione per fare un sondaggio per Tomori in ottica prossimo calciomercato.

Il difensore inglese piace da tempo agli azzurri e per questo motivo l’eventuale sondaggio per Caprile del Milan potrebbe aprire all’opportunità di Tomori. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo calciomercato.

Mercato Napoli: Tomori resta un obiettivo

Tomori resta un obiettivo del Napoli per la difesa e l’interesse del Milan per Caprile potrebbe aprire alla possibilità di uno scambio nel prossimo calciomercato.

Il centrale inglese è un nome da tempo sulla lista di Conte. Il tecnico leccese da tempo è alla richiesta di giocatori di esperienza e Tomori è sicuramente uno di questi. La strada per il calciomercato estivo è molto lunga e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.