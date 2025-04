Napoli: bomber da 50 mln, c’è il sì di Conte

I partenopei proseguono la ricerca di un attaccante e c’è un profilo che piace davvero molto al tecnico leccese: una operazione non facile da concludere

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa di Conte. Il tecnico leccese non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua permanenza e per questo motivo la dirigenza sta lavorando con attenzione per andare a individuare i rinforzi giusti per convincere l’allenatore. E non è da escludere che si possa optare per un bomber da 50 milioni di euro. Secondo le informazioni di Walter De Maggio, sarebbe proprio questo il profilo richiesto dall’ex Juventus visto che Simeone lascerà al termine della stagione. L’attenzione principale è rivolta ad un vice Lukaku.

E c’è un nome che a Conte piace davvero tanto. Un profilo che potrebbe consentire di fare un salto di qualità importanti al Napoli, ma per adesso è più una suggestione di calciomercato che altro. L’intenzione di ADL sembra essere completamente differente e si parla di puntare su calciatori giovani e di prospettiva senza dover spendere una cifra eccessivamente alta. Naturalmente non è da escludere che ci sia un cambio di strategia in futuro.

Calciomercato Napoli: arriva il nuovo attaccante, le ultime

È un Napoli che in attacco sta faticando molto e per questo motivo si valuta la possibilità di andare a rinforzare quel reparto. L’idea di Conte è quella di puntare sin da subito su un profilo importante, ma l’intenzione del club non sarebbe quella di andare a spendere una cifra alta. Per questo motivo si stanno facendo tutti i ragionamenti del caso per capire meglio se affondare il colpo oppure andare su altri nomi.

Di certo il nome di Aghelowa (Omorodion al secolo) resta sul taccuino di Manna. In Spagna è considerato come uno dei giocatori destinati in poco tempo a conquistare la numero 9 della Nazionale e sono diverse le big di calciomercato che hanno messo su di lui gli occhi. E il Napoli rappresenta quella possibilità per provare a fare bene in una squadra con obiettivi molto più alti rispetto a quelli del Porto.

Aghelowa è un attaccante in grado di alzare il livello dell’attacco e il Napoli pensa a lui per andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Mercato Napoli: Aghelowa resta un obiettivo

Aghelowa in questo momento resta un obiettivo di calciomercato del Napoli anche se non in cima alla lista. Il costo di 50 milioni di euro sta frenando ADL anche se Conte spera in un colpo simile.

La priorità del Napoli ad oggi è sicuramente quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi si penserà al calciomercato. E solo in quel momento capiremo se si potrà andare su Aghelowa oppure su altri profili.