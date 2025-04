Napoli, doppio rinforzo dallo Shakhtar: operazione da 80mln

Il Napoli guarda con interesse in casa Shakhtar per un doppio rinforzo di alto profilo. L’operazione è da 80 milioni di euro e può regalare ad Antonio Conte due calciatori davvero di altissimo profilo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri in vista dell’estate hanno la assoluta consapevolezza del fatto che occorreranno dei rinforzi. A prescindere dai verdetti finali che arriveranno da questa Serie A. La squadra, infatti, non ha allo stato attuale delle cose i mezzi per poter reggere su più fronti come sembra destinata a fare nella prossima stagione. Con la Champions League che, per usare un eufemismo e restare cauti, resta decisamente alla portata apparentemente. In tal senso Antonio Conte, per restare, imporrà probabilmente la sua linea e va tenuta in alta considerazione lo Shakhtar Donetsk.

Si tratta di una squadra che da tanti anni ormai è una autentica fucina di talenti. Sudamericani, e brasiliani in particolar modo, ma non solo. Non a caso è la realtà ucraina che domina il calcio a quelle latitudini ed anche in Europa ha raggiunto spesso dei buoni risultati. In tal senso, adesso il Napoli pare si stia muovendo in maniera importante addirittura per un doppio colpo dallo Shakhtar Donetsk che potrebbe alzare e non poco il livello medio della squadra a disposizione di Antonio Conte o di chi ci sarà eventualmente al suo posto.

Napoli, occhi in casa Shakhtar: doppio affare da 80 milioni

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, il Napoli sta continuando a seguire con vivo interesse il nome di Heorhij Sudakov,talento purissimo in forza allo Shakhtar Donetsk che potrebbe essere un rinforzo poderoso per la linea mediana azzurra. Numero 10 moderno, abbina una classe sopraffina ad una fisicità importante, cose che gli permettono di rendersi prezioso in entrambe le fasi di gioco. A quanto pare può essere lui l’obiettivo numero uno ed ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Sudakov, dunque, potrebbe aggiungersi ad un altro possibile colpo del Napoli sempre dal grande club ucraino. Secondo AreaNapoli, infatti, Giovanni Manna si sta muovendo con interesse e con i fari accesi anche su Kevin, ala sinistra brasiliana dal talento un po’ grezzo ma cristallino in forza ancora una volta allo Shakhtar. In questo caso, invece, il valore si aggira tra i 30 milioni di euro ed è probabile che il Napoli riesca ad ottenere uno sconto nel momento in cui dovesse affondare per davvero il colpo per entrambi.