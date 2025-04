Napoli, Conte andrà alla Juve: ADL annuncia il nuovo allenatore

Il presidente De Laurentiis scenderà in campo in prima persona per il futuro di Antonio Conte. Ecco la mossa a sorpresa per il nuovo allenatore del Napoli

Il nuovo annuncio è arrivato pochi minuti fa in diretta tv: “Antonio Conte sarà il prossimo allenatore della Juventus”. Tutto può cambiare improvvisamente in casa Napoli con un colpo di scena. Ora l’allenatore degli azzurri cercherà di regalare un nuovo Scudetto ai sostenitori partenopei sempre molto passionali. Ecco la svolta decisiva per il prossimo allenatore.

Saranno due mesi intensi in casa Napoli per conoscere i prossimi obiettivi della squadra azzurra. La qualificazione aritmetica alla prossima Champions League è ad un passo, ma Antonio Conte continua a sognare lo Scudetto. Tutto può cambiare improvvisamente con il ds Manna che è sempre attivo sul fronte calciomercato: nelle ultime settimane ha monitorato tanti profili per allestire una rosa azzurra competitiva anche in Champions. L’annuncio in diretta tv ha messo già in allarme i tifosi del Napoli: Conte è ad un passo dalla Juventus, ma non ci sarà nessun problema per De Laurentiis. Ha già l’ok definitivo del nuovo allenatore: ecco di chi si tratta.

Napoli, l’annuncio in diretta tv: ADL ha l’accordo

Tutto si deciderà dopo Pasqua vivendo intensamente il rush finale in Serie A. L’obiettivo del Napoli è quello di mettere in apprensione l’Inter, impegnata su più fronti e con un calendario più ostico rispetto a quello degli azzurri.

Il giornalista Marcello Chirico, sempre molto vicino alle dinamiche di casa Juventus, ha rivelato il ritorno alla Juventus di Antonio Conte. Durante la trasmissione “Giochiamo d’anticipo” su Televomero, ha rivelato come il favorito per la panchina bianconera sia proprio l’attuale allenatore del Napoli. Lo stesso Conte sa dell’interesse del club torinese e quindi non vede l’ora di tornare a casa. Ha scritto già la storia da calciatore e da allenatore, ma potrebbe anche accettare un ingaggio al ribasso rispetto a quello che guadagna sulla panchina del Napoli.

Nel frattempo Aurelio De Laurentiis avrebbe già avuto l’ok per il prossimo allenatore del Napoli: l’ok definitivo è arrivato da Massimiliano Allegri. Il numero uno del club partenopeo non farà pressioni su Conte: al termine della stagione si siederanno al tavolo. Ognuno comunicherà la propria decisione all’interlocutore senza nascondersi: ora c’è prima un sogno da regalare alla piazza.