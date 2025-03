Caprile ha convinto tutti: è pronto per la grande chance

Scaricato dal Napoli a gennaio in favore di Scuffet, Elia Caprile sta dimostrando in quel di Cagliari di che pasta è fatto.

Considerato il rendimento di Meret, un secondo portiere affidabile come l’ex Empoli avrebbe potuto fare comodo ad Antonio Conte in questa seconda parte di stagione, ma si è preferito optare per questa soluzione così da incentrare interamente il lavoro sull’attuale numero uno partenopeo. Caprile rischia però di diventare un rimpianto dalle parti di Castelvolturno, anche perché il classe 2001 ha e starebbe tutt’ora dimostrando di essere pronto al grande salto di qualità in carriera, che con ogni probabilità potrebbe avvenire nella prossima estate.

Caprile ha convinto tutti

Il futuro di Elia Caprile non sarà a Cagliari nella prossima stagione, questo è poco ma sicuro. L’ex portiere del Napoli ha dimostrato di essere all’altezza di una grande piazza, anche perché se oggi i sardi possono sognare la salvezza è anche grazie alle prodezze dell’estremo difensore, che da quando ha vestito la maglia rossoblù è risultato essere decisivo già in diverse occasioni.

Questo avrebbe inevitabilmente fatto attirare su di lui l’attenzione di alcune delle migliori squadre italiane, che in vista della prossima estate di calciomercato potrebbero farci un pensierino. Ovviamente il Cagliari farà di tutto per cercare di trattenere il suo portiere, ma se sarà retrocessione convincerlo a rimanere diventerà più che un’impresa. L’impressione è che lo sarà lo stesso anche in caso di permanenza in Serie A, dato che per Caprile sarebbe pronta a farsi avanti una grande del calcio italiano.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, il classe 2001 sarebbe finito nel mirino del Milan per la prossima stagione. Nonostante la presenza in rosa di Mike Maignan, il club rossonero potrebbe decidere di compiere un ricambio generazionale partendo proprio dai pali, affidando la numero 1 rossonera proprio a Caprile.

10MLN per Caprile: affare fatto

Il Milan starebbe pensando ad Elia Caprile per la prossima stagione nel momento in cui dovesse verificarsi l’addio di Mike Maignan. Niente di confermato, anche perché per il portiere francese sarebbero in ballo dei delicati discorsi per il rinnovo, ma dalle parti di via Aldo Rossi apprezzerebbero e non poco l’ex Napoli.

Stando a dati Transfermarkt, il cartellino di Elia Caprile dovrebbe valere all’incirca 6 milioni di euro, ma per lasciarlo partire la prossima estate il Cagliari potrebbe alzare decisamente l’asticella arrivando a chiederne anche 10, soprattutto se il rendimento del portiere italiano dovesse continuare ad essere questo. Noi ovviamente parliamo di Milan, ma non è da escludere che nella prossima estate calciomercato non vengano a bussare alla porta dei sardi anche club esteri, tra tedeschi ed inglesi, complice l’ottima reputazione che Caprile ha soprattutto in Inghilterra considerati i suoi trascorsi al Leeds United.